Schluss mit der Holperpiste

Neustadt. Eine Baustelle, eine Apotheke, mehrere Praxen – diese Kombination führt zurzeit auf der Sebnitzer Gartenstraße für Verwirrung bei Patienten. Nun wird seit diesem Montag die August-Bebel-Straße in Neustadt gebaut. Auch hier sind mehrere Ärzte, Praxen und eine Apotheke von der Vollsperrung betroffen. Um ein Verkehrs- und Fußgängerchaos wie in Sebnitz zu vermeiden, wird die August-Bebel-Straße in drei Abschnitten saniert.

Kopfsteinpflaster muss weichen

Noch ist die Trasse eine Holperpiste mit Kopfsteinen und nur teilweise gepflasterten Gehwegen. Ende Oktober soll das anders aussehen: Asphalt auf der Straße, gepflasterte Parkplätze und ebenso Bürgersteige aus Betonpflaster. Diese werden auf der Seite der Arztpraxen ein wenig schmaler werden, auf der anderen Seite dafür etwas breiter, erläutert Michael Schmidt vom Bauamt. Neustadt investiert rund 700 000 Euro in das Großprojekt.

Bauarbeiten in drei Schritten

Saniert wird die Straße in drei Abschnitten. Bis Ende Juni wird zwischen Einmündung Dresdner Straße und der Zufahrt zum Ärztehaus gebaut. Danach folgt der Teil, der sich etwa bis zur Hausnummer 12 zieht. Dort dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Ende August. Schließlich wird das letzte Stück erneuert, einschließlich der Anbindung an die Rosa-Luxemburg-Straße. Diese Woche haben die Arbeiter begonnen, die Straße in Höhe der Spitzweg-Apotheke abzufräsen. Zunächst wird der Kanal für Regen- und Abwasser gebaut. Dann werden teilweise die Straßenlaternen und Stromanschlüsse ausgetauscht. Zuletzt bekommt die Straße ihre neue Decke und die Gehwege werden ausgebaut.

Zufahrt zu Praxen gesichert

Vor allem der Blick auf den zweiten Bauabschnitt bereitet den Patienten Sorgen, denn dann wird auch vor der Zufahrt zum Ärztehaus gebaggert. Die Stadtverwaltung versichert, dass aber auch in diesen zwei Monaten Fußgänger und Fahrzeuge durchkommen werden. „Sobald der erste Abschnitt fertiggestellt ist, wird dieser Teil der Straße freigegeben. Krankentransporte kommen dann also wieder von unten durch“, sagt Michael Schmidt. Während des Gehwegbaus wird eine Art Bedarfsbürgersteig aufgeschüttet, so dass auch gehbehinderte Menschen zu Arzt und Physiotherapie kommen. Anwohner erreichen trotz der Vollsperrung ihre Grundstücke über die Wohnwege bzw. zwei Bedarfsstraßen, die noch eingerichtet werden.

Umleitung für Autos und Busse

Wegen der Baustelle fahren die Busse der Stadtlinie 263 b eine Umleitung. Die Haltestelle „Rosa-Luxemburg-Straße“ kann nicht bedient werden, die Haltestelle „August-Bebel-Straße“ wird auf die Dresdner Straße verlegt. Für Pkws gibt es etwa 30 Ausweichparkplätze im Bereich der ehemaligen Kläranlage an der Dresdner Straße.

