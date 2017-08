Gut zu wissen Schluss mit dem Luftschloss Wehlens Burgruine ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Jetzt soll sie zum Besuchermagnet werden.

Zum Festakt tummelten sich die Helfer und ihre Angehörigen auf dem Burgplateau, 25 Meter über dem Markt.

Bürgermeister Klaus Tittel freut sich über die neue Fahne.

Ein zugewucherter Hügel. Mit schiefen Mauern und verrosteten Geländern. Kaum jemand nahm in den letzten Jahrzehnten die Burgruine in Stadt Wehlen als das wahr, was sie ist: ein Aussichtspunkt in der Sächsischen Schweiz, zu dem sich der Aufstieg lohnt. Eine Gruppe Wehlener werkelt seit Monaten auf der jahrhundertealten Anlage. Ihr Ziel ist es, die Ruine zum Wahrzeichen der Stadt zu machen.

Ein erster Fingerzeig dafür weht seit zwei Wochen im Wind. Eine blau-weiße Fahne mit dem Stadtwappen wurde von der Gruppe der Burgfreunde gehisst. Mit Pistolenschüssen, Trompete und Raubritter war es ein großer Festakt, zu dem sich alle Helfer und ihre Angehörigen versammelten. Zu ihnen gehören unter anderem Bürgermeister Klaus Tittel, Kerstin Ujhelyi und Dana Große aus der Stadtverwaltung, Friedensrichter Karlheinz Petersen und der Heimatforscher Wolfgang Thomas.

In diversen Arbeitseinsätzen verhalfen sie der Burgruine in diesem Jahr aus ihrem Winterschlaf. Bäume wurden gefällt, Sitzmöglichkeiten geschaffen, die Geländer erhielten einen Anstrich. So mussten die Helfer beispielsweise anderthalb Tonnen Kies auf das Plateau schaffen – in einer Kette. „Jetzt sieht es zumindest schon mal nach einer Burgruine aus, nicht mehr nur nach einem Hügel“, resümiert Kerstin Ujhelyi.

Die Geschichte der Ruine ist noch nicht endgültig erforscht. Man geht davon aus, dass sie mindestens so alt ist wie die Stadt, 750 Jahre. Da wurde sie zumindest das erste Mal urkundlich erwähnt. Von den einstigen Bauten ist nicht mehr viel übrig. Schon im Mittelalter löste sie sich langsam in ihre Einzelteile auf. Der Turm wurde in den 1960er-Jahren abgerissen, die Kellergewölbe zugeschüttet. Betritt man die Ruine heute, sieht man vor allem das hergerichtete Plateau, außerdem Sitzmöglichkeiten aus den gefällten Bäumen der Anlage.

Platz ist hier oben, über den Dächern Wehlens, genug. Für Touristen, aber auch für die Einwohner der Elbstadt. Zum Festakt stellten die Burgfreunde deshalb mehrere Konzepte vor, die sie sich für die Anlage vorstellen können.

Notsicherung der Mauern und Wege

„Wiederaufbauen wollen wir die Burg nicht, das kann ich schon mal versprechen“, scherzt Klaus Tittel. Zusammenstürzen sollen die Reste der Mauern aber auch nicht, weswegen zunächst einmal die Notsicherung von drei Pfeilern ansteht. Einer davon ist komplett marode, aber auch die anderen beiden weisen starke Schäden auf. Beim Denkmalschutz werde der entsprechende Antrag bald gestellt, sagt der Bürgermeister. Ansonsten würde man auch andere Förderungen ins Auge fassen. Joachim Oswald, Leader-Regionalmanager in der Sächsischen Schweiz, erklärt, dass die Burg Wehlen für das Programm infrage kommen würde. „Allerdings würde die Förderung nur 80 Prozent betragen. Die Stadt müsste selbst entscheiden, ob sie den Eigenanteil stemmen könnte“, so Oswald.

Wanderweg durch die Stadt und über die Anlage

Ist die Einsturzgefahr gebannt, sollen die Touristen dazu gebracht werden, die Anlage häufiger zu besuchen. Ein Rundwanderweg ist in Planung, mit diversen Schildern unterhalb und auf der Burgruine. Zum Austreten müssen die Besucher bisher wieder runter auf den Markt, das will die Stadt ändern. Die sogenannte Trommel, das halbrunde Gebäude an der Nordwand, würde sich für sanitäre Einrichtungen eignen. „Wir versuchen, das Gebäude von der Erbengemeinschaft zu erwerben“, informiert der Bürgermeister.

Zum 750-jährigen Jubiläum Wehlens im Jahr 2019 soll die Werbung für die Stadt und ihre Burg ausgeweitet werden. Ein extra dafür angefertigtes Logo stellte der Bürgermeister beim Festakt vor, entworfen von der Künstlerin Sarah Kern. Was noch folgen soll, sind Bücher, Postkarten und Kalender. Schon entworfen und abgeschmeckt: ein Wehlener Birnenschnaps.

Eiscafé, Kleinkunstbühne, Freilufttheater, Gastronomie, …

Die Wunsch- und Ideenliste für die künftige Nutzung der Burg ist lang. Um auf dem Plateau aber überhaupt etwas Großes bewirken zu können, sei ein Investor nötig, sagt Kerstin Ujhelyi. Die Burgfreunde könnten sich beispielsweise eine Kleinkunstbühne vorstellen, oder eine Art Freilufttheater. Für Besucher wäre sicherlich auch eine Verpflegung mit Getränken und Eis oder ein Imbiss interessant und ertragreich. Ein Nutzungskonzept wolle man aber erst nach der Notsicherung erstellen.

