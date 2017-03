Schluss mit dem Fahrkarten-Chaos Bus- und Bahnfahren soll auch Löbau-Zittau einfacher werden – und zum Teil auch weniger kosten als bisher.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Landkreis, zwei Tickets: Weil im 2008 neu entstandenen Landkreis Bautzen gleich zwei Verkehrsverbünde zuständig sind, müssen Bus- und Bahnreisende auch im Landkreis Görlitz je nach Fahrziel teils gleich mehrere Tickets lösen. Zudem sind die Fahrten dadurch mitunter auch vergleichsweise teuer. Das will Bautzens Landrat Michael Harig jetzt ändern. © Archiv: Rene Plaul Ein Landkreis, zwei Tickets: Weil im 2008 neu entstandenen Landkreis Bautzen gleich zwei Verkehrsverbünde zuständig sind, müssen Bus- und Bahnreisende auch im Landkreis Görlitz je nach Fahrziel teils gleich mehrere Tickets lösen. Zudem sind die Fahrten dadurch mitunter auch vergleichsweise teuer. Das will Bautzens Landrat Michael Harig jetzt ändern.

Übersicht über die VVO- und Zvon-Tarifgebiete

Wenn einer eine Reise tut, kann er was erleben – und er braucht für Bus und Bahn auch eine Fahrkarte. Oder gleich mehrere. Beispielsweise für die Fahrt von Leutersdorf in die Dresdner Semperoper. Ein Ticket für den Bus, eins für den Zug und in Dresden noch eins für die Straßenbahn. Und auch in die Gegenrichtung läuft’s zumindest im Landkreis Bautzen nicht anders. Wer etwa aus Wachau nach Bautzen in die Kreisverwaltung möchte, muss für Bus und Bahn ebenfalls mehrere Tickets ziehen. Das Problem: Die Tarifgrenze, die den Kreis in zwei Teile teilt. Im Westen gelten die Billetts des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), im Osten die des Verbunds Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon).

Bereits seit der Kreisfusion vor knapp zehn Jahren wird emsig über Lösungen diskutiert, wie die Menschen aus beiden Teilen der Region künftig mit einer Fahrkarte unterwegs sein können. Bisher allerdings ohne Erfolg. Doch nun unternimmt Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) einen neuen Anlauf – und hat sich dazu gleich noch etwas vorgenommen, was in der Vergangenheit zwar schon mehrfach besprochen wurde, tatsächlich aber nie zustande kam: eine Fusion der beiden ostsächsischen Verkehrsverbände VVO und Zvon. Ein einheitliches Tarifsystem, so glaubt Michael Harig, ließe sich am einfachsten über den Zusammenschluss bewerkstelligen.

Bereits seit Längerem ist Michael Harig Verbandschef beim Zvon – und hat das gleiche Amt im Januar auch beim VVO übernommen. Für die nächsten Monate in seiner Doppelfunktion hat er sich einen engen Fahrplan gesteckt. Bis Mitte 2018, spätestens Anfang 2019 strebt Michael Harig den Zusammenschluss beider Verbände an, um im Anschluss dann auch einen gemeinsamen Tarif für Ostsachsen auf den Weg zu bringen. Somit könnten nicht nur die Menschen überall zwischen Riesa, Görlitz, Hoyerswerda, Zittau und Altenberg mit nur einer Fahrkarte in der Region unterwegs sein.

Was in der Sache gut klingt, birgt allerdings in seiner Umsetzung auch Tücken. Dass, die seit einigen Jahren über eine Fusion lose geführten Gespräche bisher nicht auf die Zielgerade kamen, lag unter anderem an den Bedenken von der Stadt und dem Kreis Görlitz, die zum Zvon gehören. Dahinter steckt die Angst, dass Gebiete mit weniger Reisenden in Bus und Bahn künftig in einem großen Verkehrsverbund, wo Vertreter der Stadt Dresden und des dicht besiedelten Elbtals mit am Tisch sitzen, an Einfluss verlieren könnten, bisherige Angebote deshalb in Gefahr geraten.

Genau solche Bedenken und Hürden sollen zuvor aber genau abgeklärt werden. „Ich habe die beiden Geschäftsführer der Verbände beauftragt, mir zunächst die jeweiligen Bedingungen für eine Fusion zuzuarbeiten“, erklärt Landrat Michael Harig. Im Anschluss will er direkte Gespräche mit den Vertretern aus Görlitz, später mit denen aus Dresden und anderen zum VVO gehörenden Kreisen führen. „In der Sache haben alle die gleichen Vorstellungen. Es sind lediglich die Details, die noch offen sind“, zeigt sich Michael Harig zuversichtlich.

Offen ist in jedem Fall aber die Frage, wie das künftige einheitliche Tarifsystem aussehen könnte. Der VVO-Bereich ist in einzelne Zonen unterteilt, in denen Fahrkarten ihre Gültigkeit haben. Im Zvon-Gebiet wird der Preis hingegen allein über die Strecke gebildet. „Ich halte das insgesamt aber für lösbar“, sagt Michael Harig. Auch Birgit Weber (CDU), die zweite Beigeordnete im Landratsamt und zuständig fürs Thema Verkehr, glaubt nicht, dass es dabei größere Probleme geben wird: „Wir werden uns dazu auch ansehen, wie das in anderen großen Verbünden gehandhabt wird.“

Schon jetzt gibt es für Bahnpendler zwischen beiden Gebieten einen sogenannten Übergangstarif. Im Abonnement kostet die Monatskarte zwischen Bautzen und Dresden aktuell 216 Euro. Die vergleichbare Strecke von Dresden nach Riesa gibt es im VVO-Tarif im Monatskartenabo hingegen für knapp 145 Euro. „Wichtig ist, dass auch die Menschen aus Bautzen günstig nach Dresden kommen“, sagt Birgit Weber.

Und natürlich auch aus den Gebieten noch weiter östlich. Von einer möglichen Fusion erhoffen sich die Verantwortlichen in jedem Fall eine Senkung der Preise für Fahrten zwischen den bisherigen Tarifgebieten.

Unabhängig von den Planspielen für einen einheitlichen Tarif will Michael Harig im Fall eines Zusammenschlusses sofort die Schaffung einer einheitlichen Tageskarte anstoßen. Bereits damit ließe sich die Fahrt von Leutersdorf in die Dresdner Semperoper oder aus Wachau ins Landratsamt Bautzen tatsächlich mit einem Ticket absolvieren. (mit SZ/tm)

