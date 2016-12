Schluss mit Besinnlichkeit

Heiligabend: Die Partys beginnen, wenn die Älteren schon schlafen gehen Das Nostromo an der Cottbuser Straße 21 ist für viele Heimkehrer am späten Heiligabend die erste Adresse: Unter dem Motto „Weihnachten in Deinem Club“ ist ab 22Uhr geöffnet. Zu hören gibt es elektronische Musik, vor allem House und Drum 'n' Bass, aber auch R ’n’ B und Hip-Hop. Auftreten wird unter anderem Martin Waslewski. Zur gleichen Uhrzeit öffnet das Basta, Hotherstraße 25, seine Tür. Die Champloo-Veranstaltungsreihe lädt zum Weihnachtsfest mit House, Dub, Disco und Techno ein. Mit dabei sind Künstler wie Naphta, Slo B, Mudegg und Dwell On. Im Basta gibt es an diesem Abend freien Eintritt.

Erster Feiertag: Gäste haben die mit Abstand größte Auswahl Der 25. Dezember ist der Abend, an dem die meisten Leute weggehen wollen. Auf diesen Termin haben sich alle Veranstalter seit Jahren eingeschossen. So öffnet die Landskron Kulturbrauerei ab 21 Uhr unter dem Motto „Partyalarm“ ihre Türen. DJs legen die größten Hits der vergangenen 30 Jahre und das Angesagteste von heute auf. Geboten wird nichts Besonderes, Tickets kosten trotzdem zehn Euro. Mit einem vollen Haus ist erfahrungsgemäß zu rechnen, denn es geht ums Wiedersehen. Voll werden könnte es auch in den „Zwei Linden“ in Rauschwalde, Clara-Zetkin-Straße 2. Die Veranstalter werben mit der „Größten Christmas Ü30-Party der Lausitz“. Ab 21 Uhr geht es los. Sowohl im Haupthaus als auch im „Schlauch“ legen DJs ihre Platten auf. Zu hören gibt es Musik der 1980er und 1990er, dazu die Charthits von heute, Schlager und Discofox. Die Karten kosten ähnlich viel wie bei Landskron: neun Euro plus Gebühr im Vorverkauf, etwas mehr an der Abendkasse. Das Nostromo veröffentlicht, wie schon Heiligabend, im Vorfeld keine Eintrittspreise. Los geht es dort wieder ab 22 Uhr, und zwar unter dem Motto „Zwischenräume – dunkle Klangwelten“. Die Veranstalter wollen wieder beide Säle bespielen. Auf dem sogenannten A-Deck gibt es Dark Wave und Gothic mit „Dark in Space“ auf die Ohren, im B-Deck hingegen Electronic Body Music (EBM), Industrial und Electro mit „Spikey & Disorder“. Im Basta feiert das Reggae-Dancehall-Soundsystem High Power Station Geburtstag: Es hat sich vor zehn Jahren im Basta gegründet. Zum Jubiläum geht es 22 Uhr los, der Eintritt kostet fünf Euro. Außer High Power Station treten noch weitere Künstler auf, neben Reggae und Dancehall gibt es auch Hip-Hop. Das Kühlhaus in Weinhübel lädt am 25.Dezember, 22 Uhr, zur Party „TopicTonite #05 Christmas Edition“ ein. Der Eintritt kostet sechs Euro. Im großen Saal läuft House, Disco und Techno mit DJs wie Reznik, Braunbeck, Siggatunez, Jan Ketel, n.o.k. und Potpourri, im kleinen Saal ein audiovisueller Chill-out mit Mighty Mo. Weitere Veranstalter an diesem Abend sind unter anderem das Schlesische Tor, Lutherstraße 13, das, ab 20.30 Uhr, zum Tanz unter dem Weihnachtsbaum mit DJ Thomas einlädt, und der Gerichtskretscham in Kunnersdorf, Kirchplatz 4, der bereits ab 20Uhr zum Weihnachtstanz bittet.

Zweiter Feiertag: Es wird ruhiger, denn der nächste Tag ist ein Werktag Landskron, Zwei Linden, Kühlhaus und Nostromo planen nach dem Marathon vom Vorabend für den 26. Dezember keine weiteren Veranstaltungen. Das Basta hingegen könnte wieder voll werden: Beim 71. Görlitzer Kantinenlesen sorgen die Berliner Autoren Falko Hennig, Micha Ebeling und Dan Richter mit witzigen Texten für Unterhaltung. Die musikalische Begleitung der Lesebühne übernimmt diesmal Ivo Smolak alias Ivo Lotion. Einlass ist 20 Uhr, Beginn 21 Uhr, der Eintritt kostet vier Euro.