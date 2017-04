Schlumpfenhausen wird schick gemacht

Die ASB-Kindertagesstätte „Schlumpfenhausen“ am Lessingweg in Sebnitz erhält in diesem Jahr neue Spielkonstruktionen im Außenbereich, unter anderem neue Sonnensegel und einen Fahrzeugunterstand. Darüber informiert die Stadtverwaltung. In diesem Zusammenhang erfolgen außerdem Garten- und Landschaftsbauarbeiten. Dafür ist jetzt der Fördermittelbescheid der Sächsischen Aufbaubank in Höhe von 26 250 Euro im Rathaus eingetroffen. Die Gesamtkosten liegen bei 35 000 Euro. Sobald die bereits laufenden Planungen fertig sind, wird gebaut. (SZ)

