Schlüsselfigur für Massaker an Studenten in Mexiko gefasst

Der Nationale Sicherheitsbeauftragte Renato Sales (r) informierte die Medien über die Festnahme. © Reuters

Mehr als zwei Jahre nach der Verschleppung und mutmaßlichen Tötung von 43 Studenten könnte eines der schwersten Verbrechen der vergangenen Jahre in Mexiko aufgeklärt werden. Den Sicherheitskräften ging einer der Hauptverdächtigen im noch immer undurchsichtigen Fall ins Netz: Bundespolizisten verhafteten den Ex-Polizeichef der Stadt Iguala.

Felipe Flores (58) sei am Freitag gefasst worden, sagte der Nationale Sicherheitsbeauftragte Renato Sales. Offenbar habe Flores seine Frau besucht. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Vorausgegangen war eine gemeinsame Fahndung von Polizei, Streitkräften und Geheimdienst.

Flores gilt als Schlüsselfigur in dem Kriminalfall, der das Land seit mehr als zwei Jahren beschäftigt. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte ein Kopfgeld von 2,5 Millionen Pesos (133 000 Euro) ausgesetzt. Flores ist Vetter des inhaftierten ehemaligen Bürgermeisters von Iguala, Luis Abarca. Für Generalstaatsanwältin Arely Gómez ist Flores‘ Aussage von fundamentaler Bedeutung für die Aufklärung des Falls.

Örtliche Polizisten hatten im September 2014 in Iguala im Bundesstaat Guerrero die jungen Männer aus dem linken Lehrerseminar Ayotzinapa verschleppt und sie der kriminellen Organisation Guerreros Unidos übergeben. Bandenmitglieder räumten ein, die Studenten getötet und ihre Leichen verbrannt zu haben. Flores soll auf Anweisung des Bürgermeisters die Studenten den Kriminellen überlassen haben.

Es gab viele Festnahmen, geständige Täter wurden präsentiert. Experten haben Zweifel an den offiziellen Ermittlungsergebnissen. Laut wissenschaftlichen Untersuchungen ist es unmöglich, so viele Leichen in so kurzer Zeit komplett zu verbrennen. Erst ein Opfer wurde anhand von Knochenresten eindeutig identifiziert. (dpa)

