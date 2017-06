Gerichtsbericht Schlüssel weg – Loch in die Wand getreten Auf rabiate Weise verschaffte sich ein Dippoldiswalder Zutritt zu seiner Wohnung. Das hat Folgen.

Selbst ist der Mann: Ein damals noch arbeitsloser Dippoldiswalder soll am 12. Dezember vorigen Jahres seinen Wohnungsschlüssel vergessen haben. Doch statt sich damals, kurz nach Mitternacht, Hilfe zu suchen, half sich der Mann selbst – und musste sich nun wegen der Folgen am Amtsgericht in Dippoldiswalde verantworten.

Der Vorwurf: Sachbeschädigung. Der Vermieter hatte den Mann angezeigt. Der Gesamtschaden hätte rund 1 200 Euro betragen. Der mittlerweile 45-Jährige soll laut Anklage ein Loch in die Hausflurwand des Mietshauses in der Großen Wassergasse getreten haben. Hilfswerkzeug brauchte der Angeklagte, der inzwischen umgezogen ist, dazu offenbar nicht. Die Wand soll aus Gipskartonplatten bestanden haben.

Anschließend sei der Mann nach eigener Aussage durch die rund 30 mal 30 Zentimeter große Öffnung in seine Wohnung gelangt sein. Er habe das Loch erst provisorisch geschlossen und später richtig dichtgemacht. Am Montag gestand der Angeklagte. Das Gericht stellte das Verfahren dann wegen Geringfügigkeit ein – als Auflage soll der Dippoldiswalder 200 Euro an einen gemeinnützigen Verein zahlen. (skl)

