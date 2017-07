Schlüssel und Smartphone gefunden Im Klingenberger Fundbüro warten viele Dinge auf ihre Besitzer. Vermisst denn niemand sein Handy?

Schlüsselbunde stapeln sich in wohl allen Fundbüros. Dabei ist deren Verlust doch kein Lapsus. © Archiv SZ

In den vergangenen Wochen wurden diverse Gegenstände im Fundbüro der Gemeinde Klingenberg abgegeben: In allen Ortsteilen wurden Schlüssel gefunden, darunter auch Autoschlüssel. Am 16. Juni wurde ein Smartphone der Marke Apple in Höckendorf gefunden, an der Kreuzung Mittelweg zur Dippoldiswalder Straße. Ein ehrlicher Finder gab zudem Hörgeräte-Batterien ab, die am 19. Juni auf dem Parkplatz am Schulweg 1 in Höckendorf lagen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Fundstücke nur herausgegeben werden können, wenn das Eigentum nachgewiesen werden kann, etwa mit einem Kaufbeleg. (SZ)

Für Nachfragen steht Anke Zimmermann aus dem Ordnungsamt zur Verfügung unter Telefon 035055 68022 oder per E-Mail an anke.zimmermann@gemeinde-klingenberg.de

