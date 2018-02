Schlüssel gegen Scheck getauscht

Am 11.11. um 11.11 Uhr musste der Bernsdorfer Bürgermeister Harry Habel den Karnevalisten den Rathaus-Schlüssel überlassen. Gestern um 11.11 Uhr hielt er ihn wieder in den Händen. Ohne Gegenleistung war das aber nicht zu machen. Und so freuten sich Prinz Marcus III. und Prinzessin Silke I. über einen 500-Euro-Scheck als Unterstützung für die Kinder-Funken des Bernsdorfer Karnevals-Clubs, zur Verfügung gestellt von Carsten Schlimper, dem Inhaber der Freya-Apotheke (Bildmitte) im Ort. Der hatte sich dem Anlass entsprechend in eine Kapitäns-Montur geworfen und bekam im späteren Tagesverlauf von den Karnevalisten auch in seinem Geschäft noch einmal Besuch. Und zwar mit Ansage von BKC-Präsident Markus Neumann, der meinte: „Wir sind ja jedes Jahr bei euch in der Apotheke. Da gibt es immer so gute Medizin.“ Dass es sich um rezeptfreies Hochprozentiges handelt, sagte er nicht ... Foto: rgr

zur Startseite