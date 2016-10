Schlüpfen die Küken rechtzeitig? Die Agrargenossenschaft Oberes Elbtal in Reinhardtsdorf erwartet zum Hoffest tierischen Nachwuchs – hoffentlich.

Christin Michel bestückt in Reinhardtsdorf einen Brutkasten mit Hühnereiern. © Kristin Richter

Christin Michel hat eine Sonderaufgabe. Die Mitarbeiterin der Agrargenossenschaft „Oberes Elbtal“ in Reinhardtsdorf überwacht einen Brutkasten für Vogeleier. Hühnerzucht soll aber nicht das neue Standbein der Genossenschaft werden. Es ist eine besondere Aktion für das Hoffest am Sonntag. Dann werden nicht nur die Rinderställe, die Kartoffelsortieranlage oder Milchzapfstelle gezeigt. In Reinhardtsdorf sollen genau an jenem Tag auch Küken aus Eiern schlüpfen. Besonders für Kinder dürfte es interessant sein, das zu beobachten.

Hühnereier brauchen normalerweise 21 Tage, bis sie ausgebrütet sind. Bei Enten sind es sogar 28 Tage. Dementsprechend früher wurden die Enteneier in den Kasten gelegt, dann kamen die Eier verschiedener Hühnerrassen dazu. Die Temperatur wird im Brutkasten konstant zwischen 37,5 und 38 Grad gehalten. Eine besondere Apparatur sorgt außerdem dafür, dass die Eier immer mal gewendet werden. In der Natur machen das die Hennen. Nun sind Christin Michel und ihre Kollegen gespannt, ob tatsächlich am 9. Oktober Küken schlüpfen.

Los geht das Hoffest der Agrargenossenschaft Oberes Elbtal am Schrammsteinblick in Reinhardtsdorf 10 Uhr.

