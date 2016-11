Schlottwitzer Fundstücke Lange hat der Heimatverein nach einem Ort für seine Heimatstube gesucht. Jetzt hat er ihn gefunden.

Heidrun Göbel zeigt einen der Amethysten, die in der neuen Heimatstube in der Schlottwitzer Begegnungsstätte Boot zu sehen sind. Entstanden ist diese unter der Regie des Schlottwitzer Heimatvereins. Dem steht Frau Göbel seit 2011 vor.

Mit diesem Diaprojektor wurden zu DDR-Zeiten Märchendiafilme gezeigt.

Damit wurden Kartoffeln gesammelt und Milch transportiert.

Heidrun Göbel lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. „Einer dieser Schlüssel muss doch passen“, sagt die Schlottwitzerin. Dann endlich. Beim dritten Versuch klappt’s. Der Schlüssel lässt sich nicht nur ins Schlüsselloch stecken, sondern auch drehen. Die Vitrine, in der mehrere Mineralien liegen, lässt sich öffnen. Wenig später hat die 66-Jährige einen geschliffenen Amethyst in der Hand. „Das ist eine Leihgabe“, sagt sie. Auch die anderen Mineralien und viele weitere Gegenstände in diesem Raum seien dem Schlottwitzer Heimatverein überlassen worden, erzählt sie.

Sie leitet den 2001 gegründeten Verein seit 2011. Damals nahm der Verein auch einen neuen Namen an, aus dem Förderverein, der die Feier „600 Jahre Schlottwitz“ mit vorbereitet hat, wurde der Heimatverein Schlottwitz. An den Zielen hat sich seither nicht viel geändert, sagt Frau Göbel. Nach wie vor widmen sich die Vereinsmitglieder – aktuell sind es 54 – dem Ausarbeiten der Ortsgeschichte und dem Verschönern des Ortsbildes. Dazu gehört die Pflege der Wanderwege am Lederberg und im Trebnitzgrund. Lange Zeit bemühte sich der Verein auch um eine Heimatstube. Diese sollte eigentlich in der früheren Schule – dem heutigen Kindergarten – entstehen. Erste Ansätze gab es bereits. „Doch dann meldete die Stadt Glashütte Platzbedarf an“, erinnert sich die Seniorin. Weil es in Schlottwitz wieder mehr Kinder gibt, richtete die Stadt im Kindergarten eine Kinderkrippengruppe ein. Später kamen weitere Plätze dazu.

Beim Heimatverein verfolgte man das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen freuten sich die Mitglieder, dass wieder mehr Kinder im Ort leben. Zum anderen rückte das Ziel, im Haus eine Heimatstube einzurichten, wieder ein Stück nach hinten. 2013 wurde dann bekannt, dass sich das Kirchspiel Glashütte von der Begegnungsstätte Boot trennen will. Für den Heimatverein bot sich die Chance, ein eigenes Vereinsgebäude zu bekommen. Im Verein wurde lange überlegt, ob man sich darauf einlassen sollte. „Einige haben uns davon abgeraten“, erinnert sich Frau Göbel. Aus heutiger Sicht ist sie froh, dass ihr Verein nicht auf diese Stimmen gehört habe. Hätte man dies nicht getan, gebe es die Begegnungsstätte heute wohl nicht mehr. Schließlich hätte das Haus auch zu einem Firmensitz werden können.

Ein Schrank voller Steine

Es ist anders gekommen. Denn nachdem der Heimatverein der Stadt zusicherte, dass er das Gebäude betreiben würde, kaufte das Rathaus das Boot. Den Besuchern der Kurse ist der Besitzerwechsel kaum aufgefallen. Denn alle liefen weiter. Beibehalten wurde auch die Praxis, dass das Boot gemietet werden kann. Dieses Angebot nutzen Familien, die hier Geburtstage, Taufen und anderes feiern, und Firmen, die hier Betriebsversammlungen abhalten. „Die Nachfrage ist so gut, dass es nicht ganz einfach ist, einen freien Termin für unsere Vereinstreffen zu finden“, sagt Frau Göbel und lächelt. Sie weiß, dass andere Vereinshäuser nicht so gut ausgelastet sind.

Froh ist Heidrun Göbel auch, dass es im Boot endlich gelungen ist, die lang gewünschte Heimatstube einzurichten. Entstanden ist sie im früheren Sekretariat des Kirchspiels. „Der Raum könnte etwas größer sein“, sagt Frau Göbel. Denn längst passen nicht alle Gegenstände rein, die der Heimatverein gern ausstellen möchte. Deshalb kann ein Teil der Sammlung nicht gezeigt, und ein anderer Teil musste in einen zweiten Raum ausgelagert werden. In der Heimatstube, um die sich die frühere Glashütter Schulleiterin Karin Dademasch kümmert, sind viele frühere Alltagsgegenstände wie Bügeleisen, Milchkannen, ein Kartoffellesekorb und eine Schreibmaschine zu sehen. Der Heimatverein konnte auch viele ausrangierte Dinge aus der Grundschule Glashütte retten, die bei der Sanierung zum Vorschein kamen. In Glashütte hatte sich niemand dafür interessiert – in Schlottwitz schon. Deshalb steht hier zum Beispiel ein Schrank, gefüllt mit verschiedensten Gesteinen. „Die hat ein früherer Lehrer gesammelt“, sagt Frau Göbel, die einst selbst an der Glashütter Schule unterrichtet hat. „Wir müssen die Steine von einem Fachmann untersuchen lassen.“

Vielleicht meldet sich einer beim Schlottwitzer Weihnachtsmarkt am Sonntag ab 14 Uhr. Dann können die Schlottwitzer wieder die Heimatstube besuchen und die Alten den Jungen erzählen, wie sich das Leben verändert hat und was das Besondere an Schlottwitz ist. Und das lässt sich am besten an der Vitrine mit den Amethysten erklären.

