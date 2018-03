Schlottwitz sucht die Miss Feuerwehr Wer zeigt sich gern in Feuerwehruniform und Dessous? Es wird die Miss Feuerwehr des Landkreises gesucht.

Schlottwitz ist auf der Suche nach der Miss Feuerwehr des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. © Symbolfoto: gms

Schlottwitz. Die Schlottwitzer Feuerwehr wird 150 Jahre alt und möchte das mit einem kleinen Höhepunkt feiern. Zur Feier am 2. Juni soll die Miss Feuerwehr des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gekürt werden. Dafür suche man nun Kandidatinnen, informiert Ortswehrleiter Ronny Kühnel. Alle Wehren im Landkreis werden deshalb angeschrieben. Er hofft, dass es ausreichend Bewerberinnen gibt, um die Wahl auch durchführen zu können. Eine ähnliche Veranstaltung gab es auf einem Fest vor zehn Jahren. Die Miss Feuerwehr Weißeritzkreis wurde die damals 30-jährige Silvia Petke aus Tharandt. Sie und ihre Mitbewerberinnen mussten nicht nur auf dem Laufsteg in Feuerwehrausgehuniform, in Dienstuniform und in Dessous eine gute Figur machen, sondern auch Fragen zur Feuerwehrtechnik beantworten. Eine Jury bewertete die Kandidatinnen. (SZ/mb)

