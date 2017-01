Schlossverkauf in Wachau verschoben Über die Immobilie wird weiter diskutiert. Der Bürgermeister sieht keinen Zeitdruck.

Firmensitz, Seniorenwohnheim oder Privatresidenz? Die Zukunft von Schloss Wachau ist offen. Vor einem Verkauf haben die Gemeinderäte offenbar noch zahlreiche Fragen. © thorsten eckert

Die Zahl der offenen Fragen ist offenbar zu groß: Anders als geplant wird es auf der Sitzung des Wachauer Gemeinderates am Mittwoch keinen offiziellen Beschluss über den Verkauf von Schloss Wachau geben. Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) kündigte an, dass über das Thema vorerst weiter hinter verschlossenen Türen diskutiert wird. „So ein Verkauf muss gut überlegt werden. Wir brauchen keinen Schnellschuss. Es gibt noch Redebedarf, deshalb werden wir intern noch darüber sprechen.“

Der Punkt Verkauf Schloss Wachau stand bereits auf der Tagesordnung der Dezembersitzung. Er wurde aber wieder abgesetzt, da der potenzielle Käufer, Arvid Samtleben, aus Arnsdorf erst kurz vor der Sitzung Fragen der Gemeinde Wachau beantwortet hatte. Er hatte sich nach dem jüngsten Inserat der Gemeinde im Sommer gemeldet. Was er mit dem Schloss vorhat, ist in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt. Dem Gemeinderat stellte er sein Konzept bereits vor. Wie auch immer seine Nutzung des opulenten Schlosses aussieht, vor einem Einzug muss der neue Hausherr tief in die Tasche greifen. Die Sanierung kostet nach Schätzungen mehrere Millionen Euro. Die gesamte Inneneinrichtung mit Heizung, Wasser, Abwasser und Elektroanlage muss erneuert werden. Im Barockschloss befinden sich überwältigende Deckengemälde, Parkett, Holzvertäfelungen und wertvolle Kamine. Die müssen nach den Vorgaben der Denkmalschützer restauriert werden. Auch bei der Außensanierung schaut der Denkmalschutz genau hin. Die Grundfläche des Gebäudes beträgt nach Angaben der Gemeinde knapp 3 500 Quadratmeter. Damit dürfte die Nutzfläche des zweieinhalbgeschossigen Hauses bei rund 10 000 Quadratmetern liegen. Das Verkaufsangebot umfasst mehrere Grundstücke inklusive des Schlossteiches. Die Immobilie war bereits mehrmals zum Kauf angeboten worden. Das letzte Inserat endete am 31. Juli. Zuletzt wollte eine Firma unter anderem Wohngemeinschaften für Demenzkranke und eine Begegnungsstätte im Schloss schaffen. Bis zu 20 Arbeitsplätze waren in Aussicht gestellt worden. Am Ende machte das Unternehmen aber einen Rückzieher.

