Schlossverkauf in Wachau gescheitert Laut Bürgermeister Künzelmann gab es Unklarheiten bei der Finanzierung. Jetzt will die Gemeinde neue Wege gehen.

Schloss Wachau bleibt weiterhin im Eigentum der Gemeinde. Das Konzept von Investor Arvid Samtleben fand im Gemeinderat keine Zustimmung. © Kristin Richter

Der Verkauf von Schloss Wachau ist erneut gescheitert. Das bestätigte jetzt der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). „Die Gemeinde Wachau wird das Schloss nicht an den Arnsdorfer Unternehmer Arvid Samtleben verkaufen“, sagte er. Diese Entscheidung hat der Gemeinderat vergangene Woche hinter verschlossenen Türen getroffen. Grund sind nach Angaben des Bürgermeisters Unklarheiten bei der Finanzierung. „Der Kaufinteressent ist von Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro ausgegangen. Nach unseren Informationen sind aber fünf bis sieben Millionen Euro notwendig, um das Schloss wieder herzurichten. Diese große Differenz hat uns dazu bewogen, ihm den Zuschlag nicht zu erteilen. Die Wiederbelebung des Schlosses ist vor Jahren schon einmal an der Finanzierung gescheitert.“

Laut Veit Künzelmann wird der Gemeinderat in den nächsten Wochen über das weitere Vorgehen beraten. „Wir sehen, dass unsere Ausschreibungen seit Jahren nicht den gewünschten Erfolg bringen. Eventuell beauftragen wir einen professionellen Immobilienmakler mit dem Verkauf von Schloss Wachau.“

Arvid Samtleben zeigte sich enttäuscht. „Ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Detailliert bin ich nie zur Finanzierung gefragt worden“, sagte er. Auch über die Art des Umgangs ist er verwundert. „Bis jetzt habe ich keine offizielle Mitteilung von der Gemeinde darüber erhalten, dass mein Konzept abgelehnt wurde. So geht man nicht miteinander um.“

Zehn Wohnungen waren geplant

Das erneute Scheitern des Schlossverkaufes hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Seit Monaten wurde hinter verschlossenen Türen zwischen Gemeinderat und dem Kaufinteressenten Arvid Samtleben verhandelt. Im Dezember stand ein Beschluss schon auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Kurzfristig wurde es dann wieder abgesetzt, zur Klärung offener Fragen, wie es hieß.

Arvid Samtleben wollte rund 2,5 Millionen Euro investieren. Im Ober- und Dachgeschoss sollten zehn Wohnungen entstehen. Im ersten Obergeschoss waren Räume für Hochzeiten oder Konferenzen gedacht, sowie vier bis fünf Doppelzimmer zur Vermietung. Im Erdgeschoss sollten ein Restaurant, Praxis- und Büroräume sowie eine weitere Wohnung eingerichtet werden. An der Südseite sollte in den Sommermonaten ein Biergarten öffnen.

