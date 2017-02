Schlossverein plant das neue Jahr Auch in diesem Jahr wird es wieder etliche Veranstaltungen im Schloss Langburkersdorf geben.

Der Förder- und Heimatverein Schloss Langburkersdorf plant dieses Jahr wieder etliche Veranstaltungen. © Frank Baldauf

Der Förder- und Heimatverein Schloss Langburkersdorf hat in diesem Jahr wieder etliche Veranstaltungen geplant. Die konkreten Termine sollen im Rahmen der Jahreshauptversammlung abgesprochen werden. Diese findet am Dienstag, dem 7. Februar, um 19 Uhr, in der Gaststätte „Zur Guten Quelle“ in Langburkersdorf statt, teilt Anja Schneider vom Verein mit. Dazu sind alle Mitglieder sowie interessierte Anwohner eingeladen. Im Rahmen der Versammlung soll unter anderem ein neuer Vorstand gewählt werden. Außerdem will der Verein das vergangene Jahr Revue passieren lassen und natürlich auch einen Ausblick auf 2017 geben. (SZ/kat)

