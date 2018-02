Schlosstür wird erneuert Die Sanierung des Schlosses geht 2018 weiter. Und auch ein Fest steht im Sommer an.

Vereinsvorsitzender Dirk Ihlenfeldt an der alten Eingangstür des Schlosses. Diese soll noch dieses Jahr erneuert werden. © Daniel Schäfer

Struppen. Auch wenn die Wintermonate dem Schloss Struppen und dem Schlossverein eine Pause auferlegen, arbeiten die Mitglieder schon eifrig am Veranstaltungsplan für diese Woche. Eine Lesung soll dabei sein, Kunstausstellungen, Konzerte oder auch ein Länderabend mit landestypischer Gastronomie. Auch für private Feiern wie Geburtstage und Hochzeiten ist das Schloss wieder sehr gefragt.

Aber es stehen in diesem Jahr nicht nur Hochzeiten auf dem Schloss an. Denn der Schlossverein selbst begeht sein 10-jähriges Vereinsjubiläum und feiert das mit einem Fest am 2. und 3. Juni. Musikalische Darbietungen werden das Schloss mit Leben erfüllen, eine Kunstausstellung und eine große Hobbyausstellung sollen eröffnet werden. An letzterer können sich alle Bürger der Gemeinde Struppen beteiligen. Wer Postkarten, Briefmarken, Geschirr, Keramik, Puppen, Textilien oder andere Dinge sammelt, kann sich beim Verein melden und ein Teil der Ausstellung werden.

Und auch die weitere Sanierung des denkmalgeschützten Gemäuers wird derzeit vorbereitet. Der Schwerpunkt der Schlossarbeiten liegt in diesem Jahr im Erdgeschoss. Dort sollen der Flur sowie zwei Ausstellungsräume saniert. Außerdem warten auch zwei Atelierräume, die von Künstlern genutzt werden sollen, auf ihren Ausbau. Die historische Gebäudeeingangstür an der Vorderseite erhält 2018 ebenso viel Aufmerksamkeit. Sie werde komplett erneuert, erklärt Vereinsvorsitzender Dirk Ihlenfeldt. Sie soll dieselbe Gestaltung und Materialfassung erhalten wie der Bestand. Außerdem werde man die alten historischen Beschläge, Bänder, Angeln und ein historisches Kastenschloss aufarbeiten und wieder einbauen. Wie alt die Tür ist, könne nicht so einfach bestimmt werden, so Ihlenfeldt. Vermutlich stammt sie aber etwa aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, also aus der Zeit, in der der Wendelstein gebaut wurde.

