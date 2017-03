Schlossteich wird saniert Das Ufer am Tharandter Teich wurde erneuert. Vor Ostern sollen auch noch Bäume gepflanzt werden.

Am Tharandter Schlossteich wird gebaut. © Archiv: Helis

Am Schlossteich in Tharandt wird derzeit gearbeitet. Dazu musste das Wasser angestaut werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll im Zusammenhang mit den Arbeiten die Uferlinie samt Böschung instand gesetzt und ökologisch aufgewertet werden. Hierzu wurden alte Rasengittersteine entfernt und durch Natursteinschüttungen ersetzt.

Dadurch, dass der Schutz der Böschung verbessert wird, können künftig auch mehr Tiere im Uferbereich heimisch werden. „Darüber hinaus schützt vorerst eine biologisch abbaubare Geotextilmatte die sensible Böschung“, erklärt Alexander Jäkel, Stadtsprecher von Tharandt, die Baumaßnahmen. Wenn diese verwittert ist, übernehmen angepflanzte Bodendecker diese Aufgabe. Sie dienen in besonderer Weise als Bienenweide und halten vor allem im Winter eine Vielzahl an Früchten für Singvögel bereit, erklärt er.

Neben diesen Maßnahmen wurde am Abfluss des Tharandter Schlossteiches auch ein neues Gitter installiert. Das hat der Tharandter Fischereiverein übernommen. Und im Bereich des Auslaufes wurden Wasserbausteine aufgeschüttet. Da auch der Rundweg um den Schlossteich von den Baumaßnahmen der letzten Wochen beansprucht worden ist, wurden auch dieser wieder erneuert und die Silberweiden entlang des Weges verschnitten. „Darüber werden sich sicherlich nicht nur Spaziergänger freuen“, sagt Alexander Jäkel. Auch die Schüler des Evangelischen Gymnasiums in Tharandt haben jetzt für ihren Lauf während der Sportstunde einen intakten Weg unter den Füßen. Die Jungen und Mädchen der Einrichtung, die vom Christlichen Schulverein Wilsdruffer Land betrieben wird, pflanzen auch demnächst vier Magnolienbäume, die am Schlossteich wachsen können. Das Geld dafür stellt der Förderverein des Tharandter Gymnasiums zur Verfügung.

„Was noch fehlt, ist das Wasser im Schlossteich“, sagt Jäkel. Hierfür werde der Tharandter Fischereiverein sorgen, der die Pumpe Anfang März in Betrieb genommen hat. Offiziell eingeweiht wird der sanierte Schlossteich in Tharandt dann in der Woche vor Ostern, erklärt der Stadtsprecher. Genau dann, wenn auch die Bäume vor Ort gepflanzt werden.

