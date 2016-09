Schlossstraße wird 2018 saniert Die Vollsperrung für den komplizierten Bau in Liebstadt dauert etwa anderthalb Jahre.

© dpa

Liebstadt. Die Schlossstraße in Liebstadt wird voraussichtlich ab 2018 saniert. Darüber informierte Bürgermeister Hans-Peter Retzler (Linke) im jüngsten Stadtrat. Es habe Gespräche mit dem für die Staatsstraße zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr gegeben. Demnach hat die Behörde die Planung für den Ausbau der Straße wieder aufgenommen.

Die Baustelle werde kompliziert, kommentierte Retzler. Hintergrund ist der Börnersdorfer Bach, der direkt an der Straße verläuft. Die Stützmauer, die den Bach von der Straße trennt, muss auf einer Länge von rund 250 Metern abgerissen und erneuert werden. Die Naturschutzbehörde verlangt in dem Zusammenhang eine Sandsteinverblendung. Außerdem wird die Straße grundhaft ausgebaut. Eine Vollsperrung während der Bauzeit ist laut Retzler unumgänglich. Laut derzeitigen Planungen werden die Arbeiten etwa 18 Monate dauern. Die Gemeinde wird gleichzeitig einen Gehweg an der Straße bauen. (cb)

zur Startseite