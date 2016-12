Schloßschänken-Betreiber kann aufatmen Pirna wird das imageträchtige Lokal am Schlosshang nicht verkaufen – sehr zum Ärger einiger Stadträte.

Marcus Galle hat mit seiner Firma Eventariat die Schloßschänke von der Stadt Pirna gepachtet. Er betreibt im Haus zwei Ferienwohnungen sowie auf der großen Terrasse davor eine Sommerwirtschaft. Weil der Stadtrat einen Verkauf der Schänke ablehnte, kann Galle nun entspannt die kommende Saison planen. © Kristin Richter

Pirna. Zum Schluss war Marcus Galle einfach nur erleichtert. All die Anspannung der letzten Tage war sichtlich von ihm gewichen. Er freue sich sehr, sagt er nach der vergangenen Pirnaer Stadtratssitzung, dass sich fast alle Stadträte gegen den Antrag entschieden haben. Diese Entscheidung sei die einzig richtige gewesen – für das Schlossensemble und für Pirna.

Auslöser für die Freude Galles, der mit seiner Firma Eventariat die Pirnaer Schloßschänke gepachtet hat und betreibt, war ein Beschluss der Stadträte ziemlich am Ende der Sitzung. Mit deutlicher Mehrheit hatten die Abgeordneten es abgelehnt, dass Pirna das Lokal am Schlosshang verkaufen soll. Lediglich die dreiköpfige Fraktion der Pirnaer Bürgerinitiativen (PB), die den Verkauf des Objektes forciert hatte, votierte dafür, das Haus endlich zu veräußern.

Schon vor geraumer Zeit hatte PB-Fraktionschef Wolfgang Heinrich mit einem Antrag die Stadt dazu gedrängt, die Schloßschänke abzustoßen. Immer wieder störten sich die Initiativler daran, dass die Stadt das Objekt 2010 von einem belgischen Privatier überhaupt gekauft hatte – und dann noch zu einem überzogenen Preis von fast einer halben Million Euro. Inzwischen werfen die PBs dem Rathaus zusätzlich vor, die Schänke sei ein großer Verlustbringer im städtischen Haushalt. Heinrich missfiel vor allem, dass Pirna jährlich nur 3 000 Euro Pacht einnimmt – was die laufenden Ausgaben der Stadt für das Objekt doch keinesfalls decken könnte. Also sollte das seiner Meinung nach defizitäre Objekt weg.

Für Galle, der in der Schloßschänke eine Sommerwirtschaft, zwei Ferienwohnungen sowie das einige Meter entfernte Schloßcafé betreibt, wäre ein Verkauf ein herber Schlag gewesen. Denn ob ein neuer Eigentümer den Pachtvertrag aufrechterhalten hätte, war ungewiss. Doch Galle ist auf einen langfristigen Kontrakt angewiesen. Rund 120 000 Euro hat er nach eigenen Angaben mit seiner Firma bereits in das Haus investiert, um es im Innern überhaupt erst einmal wieder in einen ansehnlichen und benutzbaren Zustand zu versetzen. Ein mehrjähriger Pachtvertrag mit der Stadt sichert ab, dass er mit der Schänke Einnahmen erwirtschaften kann. Ein Verkauf des Hauses ist aus seiner Sicht ein Unding.

Auch die Stadtverwaltung sprach sich schon im Vorfeld des Beschlusses dagegen aus, das Gebäude zu veräußern. Nach Aussage des Rathauses bilde das Objekt mit den Bastionen, dem Schlosshang und dem Schloss eine untrennbare Einheit. Der Kauf des Schänken-Grundstücks habe es zudem erst ermöglicht, den Hang zu sanieren und einen touristischen Rundweg zu bauen. Darüber hinaus flossen Fördermittel in das gesamte Areal, es muss für mindestens 15 Jahre öffentlich genutzt werden. Und letztendlich reiche die Pacht aus, um die jährlichen Kosten der Stadt zu decken.

Den PB-Stadträten genügte diese Begründung allerdings nicht. Heinrich rügte, sie entspreche nicht dem nötigen Niveau. Die Stadt habe ihm keine belastbaren Zahlen für eine Entscheidung geliefert. Er beantragte im Stadtrat, den Verkaufsbeschluss einstweilen zurückzustellen, bis sämtliche neue Anfragen geklärt seien.

Die übrigen Abgeordneten sahen das jedoch anders. Die Entscheidung über Verbleib oder Verkauf sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. SPD-Stadtrat Ralf Wätzig sprach sich vehement dagegen aus, dass Pirna die Schloßschänke veräußert. Er argumentierte, sie gehöre doch zum Gesamtensemble Schloss und Schlosshang. Es sei daher nur schwer vorstellbar, solch ein Objekt zu verkaufen. Pirna könne sich vielmehr glücklich schätzen, mit dem Pächter jemanden gefunden zu haben, der sich Gedanken mache, die Schloßschänke zu entwickeln. Auch Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) zeigte sich froh darüber, einen solchen Pächter für das Objekt zu haben. Dessen Investitionen seien von der Stadt abgesegnet und mittels eines langfristigen Pachtvertrages abgesichert worden.

Nach einigen aufregenden Tagen geht für Marcus Galle nun das normale Geschäft weiter. Vorerst beschäftigen ihn Weihnachts- und Silvesterfeiern im Schloßcafé, parallel dazu werden aber auch schon Veranstaltungen und Konzerte unter freiem Himmel geplant. Spielt das Wetter mit, will er Ende März 2017 mit der Schloßschänke in die Freiluft-Saison starten.

