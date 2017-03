Schlossretter sammeln jetzt online Spenden Der Verein ist nun auf einer Spendenplattform im Internet vertreten. Dort wird klar: Der Weg zum Ziel ist noch weit.

Im ehemaligen Südstall des Schlosses wurde vor wenigen Jahren ein Café eingerichtet. © Alexander Schröter/Archiv

Die Schlossretter aus Jahnishausen sind jetzt auch auf der Spendenplattform „Betterplace“ im Internet zu finden. Sie hoffen so, auch überregionale Unterstützung zu bekommen. Auf der Webseite kann der aktuelle Spendenstand abgerufen werden. Von Anfang März bis zum vergangenen Freitagnachmittag hatten 15 Geldgeber exakt sieben Prozent der Zielsumme von 20 000 Euro gespendet. Die Spender tauchen anonym oder mit Namen auf der Internetseite auf. Dort kann man für das Projekt im Allgemeinen spenden oder für einzelnen Maßnahmen wie neue Dachrinnen, das Baugerüst oder Dachziegel. Die bislang eingetrudelten Summen bewegen sich zwischen 20 und 300 Euro.

Eingefädelt hat das die Vorsitzende des Schlossrettervereins Accademia Dantesca Jahnishausen, Inka Engler: „Bis zum Ende des Jahres soll das Geld beisammen sein.“ Wichtig ist Engler zu betonen, dass der Verein das Geld am Ende nur für die auf der Internetseite benannten Vorhaben abrufen kann – und nicht für andere Zwecke.

Bereits bevor die Schlossretter auf der Seite „Betterplace“ vertreten waren, sammelte der Verein Spenden. Die Geldgeber und die Summe, die so zusammengekommen ist, wurden ebenfalls veröffentlicht: auf der Internetseite des Schlossrettervereins unter der Rubrik Spendenbarometer.

Zusätzlich wollen die Schlossretter Fördergelder vom Land Sachsen in Anspruch nehmen. Eine Zusage liegt bereits vor. Der Verein muss allerdings einen Eigenanteil aufbringen. Wie hoch dieser am Ende sein wird, kann Engler jedoch noch nicht sagen. „Es läuft auch noch ein Antrag, mit dem wir erreichen wollen, dass unser Eigenanteil am Ende geringer ausfällt.“

Seit Mitte März finden auch wieder Schlossführungen in Jahnishausen statt: an jedem 2. und 4. Sonntag im Monat, immer um 14 Uhr. Ein Besuch sei derzeit besonders reizvoll, sagt Inka Engler: „Die Märzenbecher blühen gerade im Park, genauso wie der Lerchensporn. Dazu kommen Teppiche von Buschwindröschen und die große Trauerweide neben dem Pavillon.“

zur Startseite