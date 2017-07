Schlossparty, die Achte Der Kartenverkauf zum Event am Oberlichtenauer Barockschloss ist jetzt angelaufen. Am 29. Juli geht es auf vier Areals zur Sache.

Die Ü-30-Party lockt jedes Jahr ans Schloss nach Oberlichtenau. © PR

Die Oberlichtenauer Ü-30-Schlossparty startet am 29. Juli bereits in die achte Ausgabe: Auf den vier Areals im einzigartigen Schlosspark wird ein Live- und DJ-Feuerwerk abgebrannt, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Davon sind die Organisatoren jedenfalls überzeugt. Auf der größten Open-Air-Fox-Tanzarena Sachsens singt nämlich die neue Schlagerfee Anni Perka, die mit ihrem Album „Lass uns träumen“ ganz nach oben durchstartet.

Wem das nicht Live genug ist, wird bestimmt im Oldie/Rock/Pop-Zelt fündig. Hier wechseln sich die Rocker Crayfox mit der Partyband Project X ab. Freunde von 80/90er kommen mit DJ N.D. und seiner Videoshow voll auf ihre Kosten, und wer nach aktuellen Beats tanzen will, ist bei den Beachboys bestens aufgehoben. Und den absoluten Höhepunkt kann man dann wieder gemeinsam erleben: das Höhenfeuerwerk zu romantischem Feuerschein.

Der Kartenvorverkauf läuft. Zum Beispiel im SZ-Treffpunkt in Kamenz, Theaterstraße 3, in der Stadtinformation Kamenz, im Obi-Baumarkt an der Windmühle, bei Lindenkreuz in Pulsnitz, in der Haarlounge und im Eiscafé in Gersdorf, bei Zöllner Schreibwaren in Großröhrsdorf, im Laußnitzer Hof und in Oberlichtenau gleich an mehreren Stellen. (SZ)

