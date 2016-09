Schlosspark wie vor 120 Jahren Wachau will die Anlage wieder aufbauen. Denkmalschützer haben jetzt zugestimmt.

So soll der Wachauer Schlosspark wieder aussehen. Die geschwungenen Wege folgen exakt Plänen von 1891. © Entwurf: Planungsbüro Schubert

Der Wachauer Schlosspark bietet zurzeit ein trauriges Bild. Er wurde bei dem Tornado zu Pfingsten 2010 verwüstet. Zahlreiche Bäume knickten um. Die Schäden sind noch deutlich sichtbar. Seitdem gibt es Bestrebungen für einen Wiederaufbau. So rief bereits vor sechs Jahren die Offene Bürgerliste (OBL) zur Wiederaufforstung auf. Es gab zahlreiche Spenden von denen Bäume gekauft und gepflanzt wurden. Jetzt könnte endlich der komplette Wiederaufbau des Parkes gelingen.

Die Landesdenkmalbehörde hat Plänen zugestimmt, die gemeinsam mit der Gemeinde Wachau und dem Radeberger Planungsbüro Schubert erarbeitet wurden. „Das war ein sehr weiter Weg. Es gab zahlreiche Treffen in Wachau und viele Abstimmungsrunden“, sagt Inhaber Mario Schubert bei der Vorstellung der Pläne. Sie halten sich strikt an die historischen Vorgaben des Gartenbaumeisters Max Bertram. Er hatte den Park 1891 entworfen und detailliert festgehalten, wo Wege verlaufen und die einzelnen Pflanzen stehen. „Die Denkmalschützer sind den Vorlagen bis in die Schwünge der Wege gefolgt“, sagt der Planer. Festgelegt ist jetzt unter anderem, dass es an den Eingängen Zufahrts-Barrieren geben wird. Im Park befinden sich mehrere Sitzgruppen. Von dort werden Blickachsen zur Wachauer Kirche oder zum Schloss freigehalten. Die am Parkrand verlaufenden Wege werden so gestaltet, dass Mitarbeiter des Bauhofes sie mit ihren Fahrzeugen nutzen können. Eine in früheren Plänen enthaltene Beleuchtung wurde gestrichen. Auch ein vorgeschlagener Reitweg fand nicht die Zustimmung der Denkmalschützer. Gegenüber früheren Plänen wurde auch die Wegeführung leicht geändert. „Aus dem Grund müssen einige wenige Bäume weichen, die nach der Spendenaktion gepflanzt wurden“, sagte der Planer. Sie werden jedoch nicht umgesägt, sondern ausgegraben und an einem vorgegebenen Platz wieder eingesetzt. Gänzlich neu angepflanzt müssten rund 50 Bäume, vor allem Buchen, Linden und Eichen. Groß ist die Menge der benötigten Sträucher. Etwa 1 600 Stück werden neu gepflanzt. Das sind vor allem die Alpen-Johannisbeere und die Gemeine Schneebeere.

Sehr schlechter Zustand

Mit der Zustimmung der Denkmalschützer kann die Gemeinde Wachau jetzt auf zusätzliche Gelder hoffen. Rund 390 000 Euro soll die Parksanierung kosten. Eine Summe, die auch für Wachau schwer zu stemmen ist. Nach Angaben des Wachauer Bürgermeisters Veit Künzelmann (CDU) werden die Fördergelder jetzt beantragt. Der Fördersatz beträgt 90 Prozent. Wachau hätte also lediglich knapp 40 000 Euro zu bezahlen. Auf Unverständnis stieß bei einigen Gemeinderäten, dass die historische Brücke über den Kirchteich nicht in die Sanierung einbezogen wird. „Wenn das Bauwerk nicht jetzt mit dem Park in Ordnung gebracht wird, dann fällt sie irgendwann ins Wasser. Ihr Zustand ist schon sehr schlecht“, sagte Steffen Jakob, Gemeinderat der Offenen Bürgerliste. Außerdem könnte eine Instandsetzung ja jetzt eventuell mit gefördert werden. Veit Künzelmann gab zu bedenken, dass der Entwurf zum Park erst nach langen Verhandlungen genehmigt worden ist. „Wenn wir das Paket wieder aufschnüren, dann könnte es wieder sehr lange dauern, bis wir wieder eine Zustimmung in der Tasche haben.“ Planer Mario Schubert sicherte zu, bei der Denkmalbehörde nachzufragen, wie lange eine entsprechende Überarbeitung der Pläne und die Genehmigung dauern würden.

Grundlegende Vorbehalte an der Parkgestaltung hatte Steffen Jakob. „Wir richten jetzt einen Park wieder her, wie er von den Schlossbesitzern genutzt wurde. In den vergangenen 70 Jahren war es aber ein Park für die Einwohner von Wachau. Entsprechend haben sich auch die Wegebeziehungen entwickelt. Jetzt gestalten wir wieder einen Park der Schlossherren.“ Die Mehrheit der Gemeinderäte einigten sich darauf, die Pläne beizubehalten und die Unterstützung für den Wiederaufbau zu beantragen. Werden sie bewilligt, könnte schon im nächsten Jahr mit dem Wiederaufbau des Parkes begonnen werden.

