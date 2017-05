Schlosspark Bobersen bleibt für Öffentlichkeit tabu Die neuen Schlossbesitzer stellen ihre Pläne den Lokalpolitikern vor – und ernten auch viel Skepsis.

Hans Ramp und Adriana Ramp-van Holden haben das Schloß in Bobersen gekauft und sanieren es nun. © Archiv/Sebastian Schultz

Die Gemeindeverwaltung ist beeindruckt und gespannt, sagte Zeithains Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) zu den Plänen des Ehepaares Ramp, das Schloss Bobersen in den nächsten vier Monaten instand setzen zu wollen. „Sie können sich unserer Unterstützung sicher sein“, so der Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Zuvor hatte Hans Ramp die Lokalpolitiker informiert, die Haupthäuser und den Park in den Zustand wie vor dem Zweiten Weltkrieg zurückversetzen zu wollen, um es dann als privaten Ferien-Sitz für die Familie zu nutzen. Nur die alten Stallanlagen seien wohl nicht zu retten, so Hans Ramp. Deshalb gebe es Überlegungen zusammen mit dem Denkmalamt, nur deren Außenmauern stehen und mit Wein überranken zu lassen, um den typischen Eindruck vom Schlosshof zu erhalten.

Auf die Skepsis bezüglich der Bauzeit reagierte Hans Ramp indes gelassen. „Wir sind schnell und machen nichts Ineffizientes“, sagte der Landwirt mit niederländischen Wurzeln und Wohnsitz in Tschechien. Schließlich habe man Schloss Wendischbora bei Nossen auch in vier Monaten instand gesetzt. Den Ramps sei zudem bewusst, wie wichtig das Denkmal für den Ort sei, viele der heutigen Einwohner haben den Kindergarten im Schloss besucht. Für die Öffentlichkeit zugänglich machen werden die Ramps den ehemaligen Herrensitz trotzdem nicht. Auch der Park bleibe privat, machte Hans Ramp auf Nachfrage deutlich.

