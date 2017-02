Schlossmuseum sucht besondere Fotos In diesem Jahr steht ein Jubiläum an. Das Museum hat dazu einen Fotowettbewerb initiiert.

Schloss Lauenstein bietet auch nachts Fotomotive. © Museum

Osterzgebirge. Das Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein hat einen Fotowettbewerb unter dem Titel „Auf den Spuren der Grafen von Bünau“ gestartet. Anlass dafür ist eben jene Adelsfamilie. Denn vor genau 500 Jahren erwarben die Grafen von Bünau die Herrschaft Lauenstein mit Schloss und allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. „Über 300 Jahre prägte die Adelsfamilie daraufhin die Region und hinterließ viele Spuren, die wir heute noch an verschiedensten Stellen in der Region finden“, sagt Museumsleiterin Gabriele Gelbrich.

Dazu zählen die prächtig ausgestattete Lauensteiner Stadtkirche St. Marien und Laurentin oder der Tiefe-Bünau-Stollen in Zinnwald, den auch Johann Wolfgang von Goethe besuchte. „Ob das Lauensteiner Schloss, der Galgenberg in Richtung Liebenau oder die Geisinger Kirche – reichlich berichten uns die erhalten gebliebenen Zeitzeugen aus den vergangenen Jahrhunderten über die lange Herrschaftszeit der Grafen von Bünau“, sagt sie. Aus Sicht des Museums gibt es genügend spannende Motive, die im Jubiläumsjahr mit der Kamera festgehalten werden können. Der Fotowettbewerb läuft bis zum 24. September. Bis dahin können entwickelte Fotografien abgegeben werden. Eine Jury wählt drei Sieger aus, auf die attraktive Preise warten. Den Gewinnern winken ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen im „Anno 1497“ Geising, eine Familien-Jahreskarte des Wildparks Osterzgebirge und ein Bergschmaus während einer Mettenschicht im Besucherbergwerk Zinnwald. Eine Auswahl der schönsten Fotos wird in einer Ausstellung zu sehen sein, die zum Reformationsfest am 31. Oktober eröffnet wird. „Der Termin ist bewusst gewählt, denn die Grafen von Bünau führten im 16. Jahrhundert hier in Lauenstein und Umgebung die Reformation ein“, sagt Frau Gelbrich. (SZ/mb)

