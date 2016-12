Schlossmuseum ist wieder im Internet Der Webauftritt ist neu gestaltet. Er informiert nicht nur zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen, Dauer- oder Sonderausstellungen.

So startet man im Internet ins Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein. © Screenshot

Das Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein ist wieder online. Wie Museumsleiterin Gabriele Gelbrich informiert, ging die neu gestaltete Internetseite der Einrichtung am Dienstag in Betrieb. Auf der Seite finden sich nicht nur Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen. Sehr ausführlich werden die auch Dauer- und die Sonderausstellungen vorgestellt. Zudem informiert das Museum auf der Seite auch über die geplanten Veranstaltungen. In einer Zeittafel können die wichtigsten Daten der Schlossgeschichte nachgelesen werden. Außerdem gibt es Hinweise zu Führungen und zur Anmietung von Räumen.

Gestaltet wurde die Seite von der Dresdner Marketing-Agentur Ö-Grafik. Die erste Homepage des Museums hatte Kay Hardelt ehrenamtlich gestaltet. Der Lauensteiner arbeitet als Stadtrat in Altenberg und ist Vorsitzender des Freundeskreises Schloss Lauenstein. Ende August musste er seine Seite vom Netz nehmen, weil Unbekannte sie gehackt hatten. (SZ/mb)

www.schloss-lauenstein.de

