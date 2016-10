Schlossmühle steht zum Verkauf Das Objekt sollte möglichst weiter als Betreutes Wohnen geführt werden.

Der Wohnstandort Schlossmühle. © Brühl

Peter Dreßler möchte die Schlossmühle bzw. Teile des Grundstückes verkaufen. Aus persönlichen Gründen. Lieb wäre ihm aber, wenn das Objekt wie bisher weiterbetrieben würde. 2001 hatte er es nach dreijähriger Sanierung eröffnet. „Ursprünglich wollten wir hier ein Pflegeheim einrichten, aber damals haben wir keinen Verteilungsschlüssel dafür erhalten. Also sind wir auf die Idee mit dem altersgerechten Wohnen gekommen“, erzählt er noch im Sommer der SZ. An die 90 Prozent seien vermietet, so die Aussage des Eigentümers. Aufzug, barrierefreie Wohnungen, Rauchmelder – 26 altersgerechte Wohnungen haben die Dreßlers in die ehemals als Lager genutzte Mühle eingebaut.

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wurde seit 1999 aufwendig saniert. Im Erdgeschoss befinden sich Räume für ärztliche und physiotherapeutische Betreuung sowie ein Kosmetik- und Friseursalon. Mehrmals halten mobile Verkaufswagen.

