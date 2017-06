Schlossmühle als Besucher-Magnet Zum Mühlentag strömten wieder Hunderte nach Radeberg. Und erleben hier Spannendes.

Gemütlicher Start in den Mühlentag: Die Besucher an der Radeberger Schlossmühle frühstücken mit Blick aufs Schloss und an der rauschenden Röder. Idylle pur. © Bernd Goldammer

Frühstück in der Radeberger Schlossmühle, so beginnt in Radeberg der Pfingstmontag. Und der ist bekanntlich ja auch in ganz Deutschland Mühlentag. In der Schlossmühle am idyllischen Eingang zum Hüttertal gleich neben Schloss Klippenstein lassen sich die Gäste Kaffee und Kuchen schmecken. Dabei genießen sie den malerischen Blick aufs Schloss. Genau so begannen auch die Tage für zahlreiche Generationen von Schlossmüllern und das entschädigte für täglich harte Arbeit, wissen Reinhard und Christian Sonntag zu erzählen. Die Brüder sind die aktuellen Schlossmüller – und erhalten die noch immer funktionstüchtige Wassermühle mit viel Engagement, Zeit und auch einer Menge Geld. Und sie sind überzeugt davon, dass sie damit einen wichtigen Teil Geschichte erhalten helfen. Immerhin fast tausend Jahre Geschichte hat das deutsche Müllerhandwerk hinter sich. 1040 wurde die erste Wassermühle in Wurzen erwähnt, 405 Jahre später taucht dann auch Radebergs Schlossmühle in den Chroniken auf. 1445 also – damit ist sie Radebergs älteste Mühle. Bis 1996 immerhin war sie tagtäglich in Betrieb. Und wer weiß, vielleicht wäre sie vergessen oder demontiert worden, wenn sich eben die Söhne des letzten Schlossmüllers Günter Sonntag nicht an die Aufgabe gewagt hätten, dieses technische und auch optische Kleinod zu bewahren.

Und die Mühle hat sich längst als interessantes Ausflugsziel weit über Radeberg hinaus herumgesprochen. Das zeigte sich auch am gestrigen Pfingstmontag wieder. Hunderte Mühlenfans und Schaulustige hatten sich auf den Weg zur Schlossmühle gemacht. Wohl auch, weil hier die historische Mühlentechnik noch zu erleben ist. Nicht nur zum Mühlentag laden die Sonntag-Brüder dabei zu Führungen in ihrer historischen Wassermühle ein. Vom Dach bis zum Keller zeigen sie dann, wie hier einst die Arbeit und das Leben verlief. Und sie wissen auch, dass sich in dieser Mühle viele dramatische Geschichten abgespielt haben. Pfingsten 1481 kämpften die Schlossmüller mit Hochwasser. 1509 bedrohte eine große Trockenheit die Existenz. 1543 schrieben die Chronisten von bitterem Frost, der alles vereiste. 1687 brannte die Mühle in einer Feuersbrunst nieder. Schwere Unwetter gehörten zu den Begleitern der Schlossmühle. Sowjetische Bombenabwürfe im Mai 1945 zerfurchten die Schlosswiese. Doch die Müller hier am Eingang zum Hüttertal direkt an der Röder ließen sich nie unterkriegen.

