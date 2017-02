Gut zu wissen Schlosskeller sucht neues Konzept Das Restaurant Schlosskeller will und muss in der Woche mehr Gäste anlocken. Gerade wurde die Speisekarte umgestellt.

Der Anspruch von Kulturzentrums-Chef Jörg Rietdorf im großen SZ-Interview zu Jahresbeginn war deutlich: „Letztlich ist es das Geschick meines Restaurantleiters, nicht nur gut klingende, sondern vor allem wohlschmeckende Gerichte anzurichten. Die Herausforderung besteht darin, das Geschäft in der Woche anzukurbeln.“ „Das haben wir gemeinsam so abgesprochen“, sagt Restaurantmeister Mariusz Strecker (50), seit Juli 2015 im Schloss tätig. Den Weinböhlaer, der vorher zehn Jahre im Puhlmann Hotel in Dresden tätig war, reizt noch immer das Besondere des Kulturschlosses und des Palais Zabeltitz, das mit bewirtschaftet wird. Doch schwierig ist, dass der große Tourismus fehlt. Das merkt gerade das Restaurant Schlosskeller.

„Unser bisheriges Konzept im rustikalen Keller war ein edles Ambiente, um uns von anderen Gaststätten abzuheben“, so Mariusz Strecker. Bei Familienfeierlichkeiten wie Hochzeiten und bei Kulturveranstaltungen gehe das auch auf – da kommen meist Stammkunden. Doch für die Alltagsgastronomie in der Woche sucht das Team mit vier Service-Kräften und vier Köchen plus Lehrling nach einem neuen Stil. Das könnte auch mit Investitionen verbunden sein. Mitte des Jahres will man so weit sein.

Was Neues wird nun schon zum Valentinstag am kommenden Dienstag ausprobiert: ein Menü bei Kerzenschein, das das Küchenteam selbst kreierte. Dazu soll es romantische Hintergrundmusik, gedämpftes Licht und ein Ambiente geben, das Paaren eine schöne kulinarische Zweisamkeit ermöglicht. „Wir sind gut, das wollen wir noch besser an den Mann bringen“, unterstreicht der Restaurantmeister. Er kann eigentlich nicht verstehen, dass es immer noch Großenhainer gibt, die noch nicht in dem 2002 eröffneten Schlosskeller waren.

Seit November hat der Schlosskeller eine neue Speisekarte. Auch hausgemachte Sülze und Schweinebraten finden sich darauf. Sie sollen das Grundgeschäft in der Woche stärken. Strecker: „Wir erwirtschaften uns selbst, aber wir leben hauptsächlich von den Veranstaltungen.“ An Wochenenden hat das Team gut zu tun, beim Sonntagsbrunch jeden ersten Sonntag im Monat ist der Keller stets voll.

Deshalb wird das monatlich wechselnde Schlosskeller-Menü verstärkt in den Vordergrund gerückt. Oster- und Pfingstbrunch werden diesmal ins Palais Zabeltitz verlegt. Noch bis April ist jeden Sonntag ab 17 Uhr Candle-Light-Dinner im Schlosskeller, dann geht ab Mai bis Oktober wieder die Turmzimmer-Saison im Bergfried los.

Und was ist mit der Küchenparty, die unter Streckers Vorgänger Thomas Gottschlich angeboten wurde? „Die legen wir vielleicht wieder auf“, so der Restaurantleiter. Aber sicher nicht am Wochenende.

