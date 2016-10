Schlossherrin läuft die Zeit davon Die Besitzerin will das Herrenhaus endlich modernisieren. Doch es gibt Hindernisse. In der Brennerei dahinter stehen bald Räume leer.

Familienglück im alten Rittergut: Mandy Auerswald mit ihrer knapp vier Monate alten Tochter. In dem Gebäude im Hintergrund – der ehemaligen Brennerei – vermietet die junge Mutter ab Dezember zwei Wohnungen. © Claudia Hübschmann

Spaß und Freude auf der einen Seite, Kampf und Krampf auf der anderen. So ergeht es derzeit der Dresdnerin Mandy Auerswald. Die 34-Jährige besitzt das Ende des 13. Jahrhunderts errichtete Rittergut in Pinnewitz bei Nossen – kann sich auf den ersten Blick glücklich schätzen: Auf dem 11 000-Quadratmeter-Grundstück lebt sie mit ihrer knapp vier Monate alten Tochter. „Es geht ihr prima. Sie hält mich auf Trapp, aber ich bin total happy mit meiner Kleinen“, sagt die Schlossherrin, die das Grundstück samt Herrenhaus, Brennerei, ehemaligen Pferdestall und weiteren Nebengelassen vor mehr als drei Jahren für 40 000 Euro gekauft hatte.

Jede Woche findet sie in den alten Gemäuern neue, interessante Fundstücke: Darunter beispielsweise alte Klingen oder signierte, handgemauerte Ziegel. Um Mandy Auerswald herum tollen die beiden Hunde Alma und Otto. Es hätte auch anders kommen können – denn Hovawart Alma war bis vor Kurzem schwer an Wundstarrkrampf erkrankt. „Im letzten Moment konnten wir sie wieder aufpäppeln“, sagt Auerswald erleichtert. Vorbei sind wohl auch die Probleme mit Fundhund Otto. Nicht nur, aber auch wegen ihm, hatte es mehrere Amts-Besuche auf dem Grundstück der jungen Mutter gegeben. Denn die aufgeregte Art des Mischlings-Rüden passte längst nicht jedem Nachbarn. Sogar einen teuren Zaun habe man um das gesamte Areal ziehen müssen, damit der Hund nicht ausbüxt.

„Beim letzten Besuch des Ordnungsamtes haben die Beamten Otto und sein Verhalten noch mal genau betrachtet. Für ihn brauche ich zumindest keine Sondergenehmigung“, sagt Auerswald. Für fast alle Arbeiten am denkmalgeschützten Herrenhaus und drum herum dafür umso mehr.

Und hier beginnt die schwierige Seite im Leben der gelernten Architektin und ihres ehrgeizigen Projekts, das alte Schloss wiederaufzubauen. Das letzte Mal war die SZ im Juni zu Besuch. Damals dachte Auerswald an Aufgeben und Verkauf, weil sie nach ihrem Empfinden mit immer neuen Auflagen von Bauaufsicht, Denkmalschutz und Ordnungsamt überfrachtet worden ist – nach einer erfüllten Bedingung gleich die nächste aufgebürdet bekommen hätte.

Das habe nicht nur am Nervenkostüm der damals Schwangeren gezerrt, sondern gehe auch „richtig ins Geld“, sagt sie selbst. Noch hat sich aber nichts geändert. Auch wegen eigener Versäumnisse musste die Dresdnerin ein vorschnell versetztes Fenster aus Denkmalschutzgründen wieder zurückbauen lassen. Mit einer alten Mieterin gab es Ärger, der bis zu einer Klage führte. Trotzdem möchte Auerswald nicht aufgeben. „Ich will versuchen, konstruktiv mit den Ämtern zusammenzuarbeiten, damit ich meinen Traum verwirklichen kann“, sagt sie. Dazu will sie klein anfangen, zunächst das für sie gedachte Zimmer renovieren und beziehen. „Eine Mitarbeiterin der Bauaufsichtsbehörde war auch schon vor Ort, hat mir positive Signale gegeben“, sagt Auerswald. Wenig später bekommt sie allerdings Post – plötzlich soll sie doch einen Bauantrag stellen, da sie eine tragende Wand entfernen wolle.

„Das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich nicht weiß von welcher Wand hier die Rede ist“, sagt die Architektin. Bei einem Termin am Dienstagnachmittag teilten Mitarbeiter der Unteren Denkmalbehörde und vom Bauamt Auerswald mit, dass nochmals geprüft werden müsse, ob eine Nutzung zu gewerblichen Zwecken ausgeschlossen werden könne und dass sie doch ein Nutzungskonzept samt Grundrissen vorlegen sollte. „Das alles habe ich bereits eingereicht, erklärt, dass ich die Räume nicht gewerblich nutzen werde. Wir drehen uns im Kreis. Wenn ich bis zum Winter nichts an den maroden Leitungsrohren verändern darf, dann gefriert mir alles ein. Dann kann ich hier nicht mehr wohnen“, sagt die 34-Jährige verzweifelt.

Ungeachtet der Situation im Haupthaus, stehen ab Dezember zwei sanierte Wohnungen in der alten Brennerei des Rittergutes zur Verfügung. „Erste Interessenten gibt es schon, aber ich nehme Anfragen gerne noch entgegen“, so die Vermieterin. Eine der Wohnungen ist 57 Quadratmeter groß und für 310 Euro warm zu haben, die andere (48 Quadratmeter) für 240 Euro.

zur Startseite