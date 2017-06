Schlossfest mit Märchennacht Erzgebirgsmuseum und Schützengesellschaft haben für viel Abwechslung gesorgt. Am Abend steigt sogar ein Feuerwerk.

Im Schloss Lauenstein wird am Sonnabend märchenhaft gefeiert. © Egbert Kamprath

Das Osterzgebirgsmuseum Lauenstein lädt am Sonnabend, ab 18 Uhr, zur Schlossnacht ein. Die steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Märchens. „Für große und kleine Märchenliebhaber gibt es neben allerlei Kurzweil Puppentheater und Theater zum Mitmachen“, sagt Museumsleiterin Gabriele Gelbrich. Es werden Märchen gelesen und Musik gespielt. Zu Gast sind der Sänger Joe’s Daddy und die Jazz-Formation Simmer Zwei. Die Besucher können zudem auch das Museum besichtigen und sich an einem Märchenrätsel beteiligen. Die Kinder sind eingeladen, ihr Lieblingsmärchenkostüm zu tragen. Die schönsten Kostüme werden gekürt. Das Museum möchte an diesem Abend auch seinem Bildungsauftrag gerecht werden. „Lang gehütete Geheimnisse der Alchemie sollen gelüftet werden“, verspricht Frau Gelbrich.

Angeboten werden auch romantische Sonderführungen durch das Museum und den Schlossgarten. Zum Abschluss zündet das Museum das Feuerwerk „Sonne, Mond und Sterne“ im Innenhof des Schlosses. Die Schützen der Privilegierten Schützengesellschaft der Stadt Lauenstein laden zeitgleich zum Tanz in ihr Festzelt auf der Burgruine ein. (SZ/mb)

Eintritt: Kinder frei; Erwachsene: neun Euro

zur Startseite