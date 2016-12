Schlossbrücken-Wiedereröffnung vertagt Die Gröbaer müssen sich noch einmal in Geduld üben – sehen aber auch die positiven Seiten.

Im Januar des kommenden Jahres soll die Schlossbrücke wieder freigegeben werden. Eigentlich sollten Radler und Fußgänger die Querung über dem Hafenbecken schon seit diesem Sommer wieder nutzen können. © Sebastian Schultz

Die Wiedereröffnung der Schlossbrücke ist noch einmal verschoben worden. Das teilte die Landestalsperrenverwaltung auf SZ-Anfrage mit. „Aus Sicherheitsgründen erfolgt die Freigabe erst im Januar 2017“, erklärt Sprecherin Katrin Schöne. Der Grund: Das Brückengeländer am Hafenbecken müsse noch angepasst werden. In der Tat klaffen zwischen Brückenkopf und den Geländern oberhalb der Spundwand noch Lücken auf beiden Seiten. Arbeiter sind derzeit damit beschäftigt, die fehlenden Stahlelemente zu montieren.

Um ein halbes Jahr verschiebt sich damit der Wiedereröffnungstermin – sofern es bei der jetzt angepeilten Freigabe Anfang des neuen Jahres bleibt. Gesperrt wurde die Schlossbrücke im August 2014, weil die Brückenauffahrt auf der Seite des Gröbaer Schlosses mitten in der Baustelle für den neuen Flutschutz liegt. Weil hinter den neuen Spundwänden am Hafenbecken massenweise Erde bewegt wurde, musste auch die Zufahrt zur Brücke vollkommen neu gestaltet werden.

Auch wenn die Freude über den Spatenstich für den neuen Flutschutz damals groß war – die Aussicht auf eine zweijährige Sperrung ließ viele Gröbaer erschaudern. Zumal die Nachricht nur drei Jahre nach Inbetriebnahme der neuen Brücke kam. Im Juni 2011 war die Querung, die nur wegen des Engagements des Schlossbrückenvereins und mit rund 100 000 Euro Spendengeldern gebaut werden konnte, feierlich eröffnet worden – mehr als 66 Jahre nachdem sie im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Der größte Anteil zur Finanzierung kam aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre), den die Stadt schließlich dank der Spendensumme beantragen konnte.

Sven Wendisch, der Vorsitzende des ehemaligen Schlossbrückenvereins, reagierte am Donnerstag gelassen auf die erneute Eröffnungsverschiebung. „Ich hatte zwar damit gerechnet, dass wir unsere Brücke noch in diesem Jahr wieder nutzen können, aber dann wird’s eben erst im Januar. Wir sind ja inzwischen darin geübt, uns zu gedulden“, sagt der Gröbaer. Auf einen Monat komme es jetzt auch nicht mehr an. Den Ergebnissen der Baumaßnahme kann Wendisch auch viel Positives abgewinnen: „Die Umgebung der Schlossbrücke ist eindeutig aufgewertet worden. Die Gestaltung ist wirklich schick. Das kann ich nicht anders sagen. Trotz der Spundwand wirkt alles viel offener, frischer und gepflegter als zuvor. Das ist ein echtes Trostpflaster für die lange Sperrung.“

Gut findet er außerdem den neuen Asphalt auf dem Fahrradweg. „Die Leute freuen sich schon wieder auf die Schlossbrücke“, erzählt Wendisch, der auch bei der Initiative „Wir in Gröba“ mitmischt. Eine Wiederöffnungsparty sei derzeit allerdings nicht geplant. „Uns informiert ja niemand über den Freigabetermin.“ Zudem sei die Initiative zuletzt auch stark mit den Vorbereitungen für das Lichterfest auf der Kirchstraße beschäftigt gewesen.

Der Flutschutz ist unterdessen nahezu fertig. „Die Baumaßnahmen zwischen der B 182 und der Schlossbrücke beziehungsweise von der Schlossbrücke über die Flurenstraße bis zur Steinstraße sind bis auf wenige Restleistungen nahezu fertiggestellt“, erklärt Katrin Schöne von der Landestalsperrenverwaltung. In den nächsten Tagen erfolgten noch bautechnische Prüfungen sowie letzte Arbeiten an Wegen, Zäunen und Geländern und Beschilderungen – schließlich müssen auch die Umleitungsschilder an der Bundesstraße für die Radfahrer rechtzeitig verschwinden.

zur Startseite