Schlossbrücken-Areal soll sauberer werden Zweieinhalb Jahre lang war die Verbindung am Hafen dicht. Jetzt verläuft der Elbradweg wieder dort entlang – aber es gibt Kritik.

„Bei manchen Zeitgenossen nutzen auch Papierkörbe nichts“ – Riesas OB Marco Müller © Lutz Weidler

Für Radtouristen auf dem Elbradweg ist es ein guter Ort zum Anhalten: Die architektonisch reizvolle Schlossbrücke bietet einen ungewöhnlichen Blick über den Riesaer Hafen. Daneben sind mehrere Kunstwerke zu entdecken – etwa der sogenannte Hafenwächter. Das Areal war zweieinhalb Jahre dicht, weil der Freistaat in Gröba für den Hochwasserschutz baute.

Wenige Wochen nach der Wiedereröffnung der Brücke regt sich nun Kritik am Zustand des Areals. Die Kunstwerke seien in desolatem Zustand, monierte Kurt Hähnichen (CDU) im Bauausschuss, die Ausschilderung für Touristen sei beklebt und teils abgerissen. Stadtrat Matthias Kirsten (CDU) weist darauf hin, dass der steile Regenwasserkanal gefährlich sei, seitdem das Geländer dort fehle: Nun würden sich Radfahrer im Kanal austoben. In der Stadtratssitzung wies Andreas Näther (SPD) noch darauf hin, dass dort Papierkörbe fehlen.

Die Verwaltung sicherte zu, die angesprochenen Probleme zu prüfen. Allerdings würden Papierkörbe bei manchen Zeitgenossen auch nichts helfen, gab OB Marco Müller (CDU) zu bedenken. „Mancher wirft seinen Müll direkt neben vorhandene Papierkörbe.“ (SZ/csf)

zur Startseite