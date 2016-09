Schlossbesitzer fordert Millionen Architekt Stephan Braunfels will erst in Seußlitz investieren, wenn der Bund umstrittene Rechnungen bezahlt.

Als das von Stephan Braunfels entworfene Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in Berlin (kleines Foto) im Jahr 2003 eingeweiht wurde, hatte er das Schloss in Seußlitz längst gekauft. Die Erweiterung des Lüders-Hauses, die 2010 begann, verhindert nun aber Investitionen an dem Barock-Bau.

Stephan Braunfels (66) ist mehrfach ausgezeichneter Architekt mit Büros in Berlin und München und Professor an der TFH Berlin.

Die Querelen zwischen Stararchitekt Stephan Braunfels und dem Bund haben katastrophale Folgen für den kleinen Erholungsort Diesbar-Seußlitz. Der 66-Jährige löste jetzt den Vertrag über die von ihm geplante Erweiterung des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses – einem Bundestagsbau im Regierungsviertel Berlins – weil ihm das Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen angeblich fast 14 Millionen Euro schulde. Gegenüber der Berliner Zeitung kündigte der Architekt sogar eine Klage gegen den Bund an.

Nach seiner eigenen Darstellung musste er aufgrund der Ausfälle bereits sein Haus in Potsdam und Teile seiner Kunstsammlung verkaufen. Und auch für Schloss Seußlitz, das der Architekt im Rahmen einer Auktion erwarb und das derzeit immer mehr verfällt, fehle deshalb das Geld. „Sobald meine unbezahlten Rechnungen auch nur teilweise bezahlt werden, werde ich als Erstes die Fassaden des Schlosses renovieren“, hatte der Architekt bereits aufgrund einer früheren Anfrage gegenüber der Sächsischen Zeitung erklärt.

Aktuell antwortet er allerdings weder auf Mails der SZ, noch ist er telefonisch zu erreichen. Selbst behördliche Schreiben aus dem Nünchritzer Rathaus kommen als unzustellbar zurück. In der Gemeinde ist man deshalb mehr als besorgt. Denn weil der Hausmeister angeblich aufgrund fehlender Bezahlung schon vor Monaten hinschmiss, verwildert das Schlossareal zusehends. Im benachbarten Haus des Gastes verzeichnet man sogar bereits einen Rückgang der Gästezahlen, weil der barocke Schlosspark aufgrund seines Zustands nicht mehr als attraktiv genug gilt.

Ob Stephan Braunfels das bewusst ist, ist allerdings unklar. Denn noch im Juli schrieb er der SZ: „Im Übrigen „verfällt“ das Schloss keineswegs, sondern wird – seit ich es im Jahr 2000 erworben habe – wie der Park erhalten und gepflegt. Ein teures Hobby!“ Das Innere des Schlosses für eine geeignete Nutzung wie einem Museum, Hotel oder Ähnlichem zu sanieren und einzurichten, erfordere allerdings einen wesentlich höheren Aufwand, für den er seit Jahren einen Investor suche. Bisher vergeblich.

Und selbst die Fassadensanierung dürfte in weite Ferne gerückt sein, wenn Stephan Braunfels das Schicksal von Seußlitz tatsächlich von den Zahlungen des Bundes abhängig macht. Denn das Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen widerspricht dessen Vorwürfen. Das Bundesamt geht nach einer juristischen Prüfung davon aus, dass die Kündigung von Stephan Braunfels unwirksam ist. Man habe alle vertraglich vereinbarten Zahlungen geleistet, hieß es. Dies sei „wissentlich falsch“, konterte wiederum Braunfels in den Medien. „Natürlich ist die Kündigung wirksam“, erklärte der Architekt. Für ihn sei es auch das erste Mal in seiner 40-jährigen Laufbahn, dass er einen Auftrag gekündigt habe.

Stephan Braunfels plante während dieser Zeit bereits das Opernhaus von Mauritius, den Georgplatz oder das Atrium am Rosengarten in Dresden. Aber auch die Pläne für die Pinakothek der Moderne in München, die Komische Oper und eben für das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in Berlin, das unter anderem das wissenschaftliche Servicezentrum für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages beherbergt, entstammen seiner Feder. Die neuerliche Erweiterung des Lüders-Hauses – ebenfalls von Braunfels geplant – sollte schon 2012 abgeschlossen sein, wird sich aber nun wohl bis 2020 hinziehen. Ob der Kostenansatz von bisher 190 Millionen Euro eingehalten wird, dazu wollte das Bundesamt bisher keine Angaben machen.

Schuld an dem Fiasko ist eine undichte Bodenplatte. „Die ist wie ein Blätterteig“, sagte Stephan Braunfels gegenüber dem Sender 3sat. Für die mangelhafte Bauausführung könne sein Büro allerdings nichts. „Ich habe mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun, trotzdem ist das für mich wahnsinnig ärgerlich.“ Zumal er die Bauten des Bundestages zu den größten und schönsten in Berlin und in seiner Architekten-Laufbahn halte. Nun werde der Ärger die Posse um den Berliner Flughafen sogar noch übertrumpfen, prophezeite er. Er selbst will sich indes künftig „konstruktiveren Aufgaben“ zuwenden. (mit dpa)

