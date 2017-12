Schlossadvent überzeugt Besucher Beim Weihnachtsmarkt-Test von MDR Sachsen landete Freital weit vor prominenten Orten.

Der Schlossadvent auf Schloss Burgk landet beim Weihnachtsmarkt-Test des MDR ganz vorn. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Klein, aber fein – so könnte man Freitals Weihnachtsmarkt umschreiben. Die Besucher des diesjährigen Schlossadvents auf Schloss Burgk sahen das offensichtlich genauso. Sie vergaben so beim Weihnachtsmark-Test von MDR Sachen so viele Punkte, dass Freital einen vierten Platz einheimste. Den teilt sich die Stadt jetzt mit dem Scharfensteiner Adventszauber und dem Grimmaer Weihnachtsmarkt.

Gefragt wurden jeweils 100 Besucher nach ihrer Einschätzung in den Kategorien Weihnachtsatmosphäre, Unterhaltungswert, Preis-Leistung und Service. Daraus ergaben sich die Gesamtnoten und Platzierungen für Familienfreundlichkeit. Insgesamt testete ein Team des Radiosenders 25 sächsische Weihnachtsmärkte. Im Landkreis schaffte es der Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein auf den siebenten Platz, der Pirnaer Canaletto-Weihnachtsmarkt kam auf Platz neun. Die prominenteste Adresse – der Dresdner Striezelmarkt – belegte übrigens den fünften Platz. Auf den ersten Platz kam der Weihnachtsmarkt Zwickau.

Freitals Schlossadvent findet immer an den ersten beiden Adventswochenenden statt. Viele Angebote für Kinder wie das Karussellfahren sind kostenlos.

