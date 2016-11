Schloss zu verkaufen Das Schmorkauer Schloss wird bei den Winterauktionen der Sächsische Grundstücksauktionen AG angeboten – als eines von 26 Objekten aus der Region.

Schloss Schmorkau. © PR

„Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten“ heißt es wieder am 25. November in Leipzig und am 29. November in Dresden. Dann veranstaltet die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) ihre diesjährigen Winterauktionen. Dabei stehen 123 Immobilien zum Verkauf, darunter auch 78 Immobilien aus Sachsen. Die Summe der Mindestgebote liegt bei rund 5,3 Millionen Euro. Angeboten werden auch 26 Immobilien aus Dresden und Ostsachsen.

Eine der interessantesten Auktionsimmobilien ist das Schloss Schmorkau im Kreis Bautzen. Für die rund 40 Kilometer von Dresden entfernte Schlossanlage wird ab einem Mindestgebot von 295 000 Euro ein neuer Schlossherr gesucht. Die Geschichte des denkmalgeschützten Anwesens reicht bis ins Jahr 1742 zurück. 1898 erfolgte ein Umbau des einstigen Rittergutes zu einem Schloss im Neorenaissancestil. Bis 2004 wurde die Immobilie mit 1 400 Quadratmetern Nutzfläche teilsaniert. Im Innern befinden sich attraktive Decken- und Wandtäfelungen, Holztreppen und ein Gewölbekeller. Zum Schloss gehört ein über 21.600 Quadratmeter großes Grundstück.

Auch Wald und Ackerflächen im Angebot

Für ein freistehendes Einfamilienhaus in Dresden-Klotzsche wird ebenfalls ein neuer Eigentümer gesucht. Das attraktive zweigeschossige Gebäude wurde um 1918 als Kutscherhaus erbaut und bis 2013 umfassend saniert. Das Mindestgebot für die Immobilie liegt bei 399 000 Euro. Ein Wohn- und Geschäftshaus in Weißwasser kann ab einem Mindestgebot von 98 000 Euro erworben werden. Es handelt sich dabei um ein Eckgebäude, das teilweise an einen Gastronomiebetrieb mit Spielhalle vermietet ist. Neben den Gewerbeflächen befinden sich fünf Wohnungen im Objekt. Im Boxberger Ortsteil Klitten werden Acker-, Grünland- und Waldflächen angeboten.

Winterauktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG im Überblick:

Leipzig / nH-Hotel Messe Leipzig, Fuggerstraße 2

25. November 2016 (Freitag) ab 11 Uhr

Dresden / Dorint Hotel Dresden, Grunaer Straße 14

29. November 2016 (Dienstag) ab 11Uhr

zur Startseite