Schloss zeigt weiteres Teil aus Wettinerschatz Dem Ansturm auf Aschenbrödel folgte das große Putzen. Nun startet am Wochenende die neue Saison. In dieser soll es wieder Besonderes zu entdecken geben.

Als im Vorjahr die neue Ausstellung zum Moritzburger Schatzfund eröffnet wurde, war dieser Rosenkranzbehälter mit Maria Immaculata die große Überraschung. Die Leihgabe war zugleich Auslöser für eine spontane Idee. Dieser lassen die Schlossleute jetzt Taten folgen. © Robert Michael

Zu einem Schloss oder einer Burg gehört in der Fantasie vieler Menschen vor allem auch eines – eine Schatzkammer. Seit einem Jahr gibt es im einstigen Jagdsitz Augusts des Starken solch eine besondere Örtlichkeit. Das Faszinierende an der Präsentation sind nicht nur die auf königsblauem Samt arrangierten Exponate. Sondern auch die spannende, beinahe unglaubliche Geschichte, die sich mit ihnen verbindet. Denn unter dem Titel „Ein Förster, drei Prinzen, 43 Kisten“ zeigt Schloss Moritzburg damit erstmals Stücke aus dem sensationellen Wettinerschatz. Den hatten zwei private Schatzsucher 1996 und 1998 nur wenige 100 Meter vom Schloss entfernt aus dem Waldboden geholt.

Das Herzstück der für das Schloss erworbenen Teile des Schatzes ist ein Ensemble aus 15 Objekten, die beim Münchener Auktionshaus Hampel erstanden werden konnten. Für knapp 100 000 Euro. Finanziert aus dem Betriebsüberschuss der gemeinnützigen Schlösserland GmbH, an dem nicht zuletzt die erfolgreichen Aschenbrödelausstellungen auf Schloss Moritzburg ihren Anteil hatten.

Zur Eröffnung des neuen Ausstellungsraumes hatte Kurator Ralf Giermann übrigens nicht nur die Medienvertreter, sondern auch Schlosschefin Ingrid Möbius überrascht. Denn einen Tag vor der Präsentation hatte er noch einen Leihvertrag für ein besonderes Stück aus dem Schatzfund perfekt machen können – einen Rosenkranzbehälter mit Maria Immaculata aus dem Besitz August des Starken. Auch diesen hätte das Schloss gern angekauft. Doch dafür reichten die Mittel nicht. Schließlich fand das mit Edelsteinen besetzte Kunstwerk aus vergoldetem Silber für einen hohen sechsstelligen Betrag einen neuen Besitzer.

Eigentlich sollte diese kostbare Leihgabe als Ergänzung zu den eigenen Schatzstücken nur bis zum Herbst vergangenen Jahres in Moritzburg zu sehen sein. Doch wie die Schlosschefin verrät, sei man mit dem Leihgeber wegen einer Verlängerung im Gespräch. „Noch gibt es zwar keine verbindliche Zusage, aber ich denke, dass es gelingt.“

Ganz sicher ist dagegen bereits etwas anderes, womit eine im Vorjahr spontan entstandene Idee umgesetzt wird. Denn in die Freude über den gelungenen Coup mit dem Rosenkranzbehälter hatte sich bei der Präsentation auch die Überlegung gemischt, künftig weitere spektakuläre Teile aus dem Wettinerschatz leihweise nach Moritzburg zu holen. „Das ist uns gelungen“, sagt Ingrid Möbius. Was genau es sein wird, möchte Ralf Giermann noch nicht verraten. Nur soviel: „Neben dem eigentlichen Exponat aus dem Schatzfund werden wir noch ein anderes Objekt ausleihen.“ Eines, das zu diesem passt, es ergänzt. „Denn wir wollen nicht einfach nur ein weiteres Stück aus dem Schatzfund zeigen, sondern auch eine Geschichte drumherum erzählen.“ In der Woche vor Ostern sollen die beiden Leihgaben in der Dauerausstellung ihren vorübergehenden Platz finden.

