Schloss wird weiter ausgebaut

In diesem Jahr werden die Arbeiten im Schloss Klipphausen fortgesetzt. Die dafür vorgesehenen Räume befinden sich im ersten Obergeschoss in Richtung Osten, stehen gegenwärtig leer und müssen vor einer Nutzung saniert werden. Geplant ist, dass dort weitere Arbeitsräume für die Gemeindeverwaltung Klipphausen entstehen, die mit dem Hauptamt und dem Bürgermeister bereits ihren Sitz im Schloss hat. Die Kosten für den Ausbau werden auf etwa 900 000 Euro geschätzt. Klipphausen will für dieses Projekt finanzielle Mittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ nutzen, wo Gelder des Bundes, des Landes und der Kommune einfließen. Das Vorhaben dient der Zentralisierung der Verwaltung, um deren Arbeit effektiver zu machen. Gegenwärtig befinden sich die Bereiche Finanzen und Bauwesen noch in der Außenstelle der Verwaltung im Ortsteil Röhrsdorf. Bürgermeister Gerold Mann rechnet mit einem Umzug dieser Abteilungen in das Schloss Klipphausen Ende 2018. Das Gebäude der Außenstelle – die ehemalige Röhrsdorfer Schule – ist Eigentum der Kommune und soll dann voraussichtlich veräußert werden. (SZ)

