Schloss versteigert Hochzeitsfeier Paare, die heiraten wollen, können mit dem Angebot bei der SZ-Auktion Geld sparen.

Kathrin Glawion und Mareen Tzschoppe checken Gebote. © Steffen Unger

Bei dieser Hochzeit können sich Paare ihren Traum etwas preiswerter erfüllen. Das Barockschloss Rammenau versteigert zurzeit in der SZ--Auktion eine komplett ausgestattete Hochzeitsfeier im Internet. Als Termin angedacht ist der 7. Oktober. Zum Komplett-Paket gehören ein kleiner Sektempfang mit Fingerfood und eine rauschende Feier im Meierhof. Dort erwarten das Paar und seine Gäste am Nachmittag Kaffee und Kuchen und ein Abendessen an festlich gedeckten Tafeln. Vom Feinschmecker-Buffet gibt es Vorspeisen, eine Suppe, Hauptgerichte mit Fisch und Fleisch sowie einer Dessert-Auswahl. Auch ein Mitternachtssnack fehlt nicht – die Eisbombe mit Wunderkerzen. Getränke sind ebenfalls dabei. Zum Paket gehört auch die Übernachtung des Brautpaares in der Hochzeitssuite. Kalkuliert ist das Angebot für 50 Gäste – wer mehr mitbringt, zahlt entsprechend drauf. Nicht enthalten im Paket ist die Trauung, wie Schlossmitarbeiterin Mareen Tzschoppe sagt. Der Termin 7. Oktober sie ein Vorschlag. „Sollte das Gewinnerpaar einen anderen Terminwunsch haben, realisieren wir ihn nach Verfügbarkeit gern.“ Mitmachen bei der Versteigerung könnten auch die Paare, die im Schloss ihre Feier schon fest gebucht haben, sagt Mareen Tzschoppe. Mit der Chance, preiswerter zu heiraten als gedacht.

Die Hochzeit gewinnt, wer das höchste Gebot abgibt. Bis zum Donnerstag lagen zehn Gebote vor. Das höchste lag bei 4631 Euro. Die Auktion endet am 13. März um 20.13 Uhr. (cm)

