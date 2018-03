Schloss startet durch

Hoyerswerda. Nach und nach geht das Hoyerswerdaer Schloss wieder in den Normalbetrieb über. Am Wochenende gab es nach der Renovierung die erste Hochzeit im Kaminzimmer. Und am morgigen Dienstag wird um 18 Uhr die Ausstellung „Gebautes-Gemaltes-Geträumtes“ eröffnet. es sind Werke des Leistungskurses Kunst Klasse 12 des Leon-Foucault-Gymnasiums Hoyerswerda – Plastik, Skulptur, Objektkunst; Malerei; Grafik und Druckgrafik; gattungsübergreifende Kunst. (red/US)

