Schloss-Sanierung startet

Auf dem Dachboden von Schloss Jahnishausen befreit Nico Klimke die Balken von Lehm und Estrich. Holz, das vom Holzschwamm befallen ist, muss ausgetauscht werden. Der Dachstuhl stammt aus dem 17. Jahrhundert.

Johannes Jursch schützt die historische Holztreppe mit Grobspanplatten.

Der Westflügel von Schloss Jahnishausen ist nun eingerüstet.

Das Baugerüst steht schon seit Mitte September am Westflügel von Schloss Jahnishausen. Inzwischen tummeln sich auch Arbeiter in den Gemäuern, die einst König Johann von Sachsen mit seiner Familie als Sommerresidenz nutzte. Zunächst haben die „Schlossretter“ vom Verein Accademia Dantesca Jahnishausen allerdings nur eine Förderzusage vom Land für die Sanierung der größten Baustelle bekommen: das Dach. Hinauf in den Dachstuhl geht es über eine etwa 150 Jahre alte Wendeltreppe. Da die Stiege in den nächsten Wochen und Monaten – wahrscheinlich sogar Jahren – stärker beansprucht wird als sonst, sorgt Johannes Jursch für den Schutz der Holzstufen.

Auf jede Einzelne legt der Mitarbeiter der Firma Klimke zuerst ein Stück Fließ und dann eine Grobspanplatte in exakter Stufengröße. Zum Fixieren kommen keine Nägel oder Schrauben zum Einsatz – kleine Holzkeile halten die Bretter. Unter dem Dach arbeiten die Zimmerleute. Stück für Stück wird der Lehm und Estrich auf dem Fußboden des Dachbodens entfernt. Alle Balken der Dachkonstruktion werden untersucht. „Wir werden so viel es geht erhalten“, sagt Danilo Jursch. Doch sehr hoffnungsvoll sieht er nicht aus. „Balken mit Hausschwamm müssen auf jeden Fall raus. Ich schätze mal, das betrifft die Hälfte“, sagt der Zimmermann und nimmt einen Holzbalken. Das Ende zerbröselt in seiner Hand.

Stück für Stück werden Jursch und seine Kollegen von der Firma Klinke das Holz im Dachstuhl austauschen. Wie lang sie damit wohl beschäftigt sein werden? „Monatelang“, sagt Danilo Jursch. „Im Schloss Nossen hatten wir drei Jahre lang zu tun.“ Nun hat die Burg allerdings auch andere Ausmaße als Schloss Jahnishausen, das eher einem großzügigen Herrenhaus ähnelt als einem Schloss. Dennoch dürfte die Sanierung kein Klacks werden. Immerhin stammt der Dachstuhl aus dem 17. Jahrhundert. Balken und die meisten Dachziegel sind noch im Originalzustand. Wie beim Holz sollen auch so viele alte Ziegel wie möglich wiederverwertet werden. Den Bestand mit x-beliebigem neuen Material aus dem Baumarkt aufzufüllen, kommt da aber nicht infrage. Peter Griepentrog vom Schlossretter-Verein hat bereits eine Vorauswahl getroffen, die er den Denkmalschützern präsentieren will. Sein Favorit ist eigentlich ein Dachziegel, der nicht einheitlich rot, sondern mittig nachgedunkelt wurde – auf alt gemacht, sozusagen. „Da habe ich allerdings Bedenken, dass das gut bei den Denkmalschützern ankommt. Sie verfolgen eher den Ansatz, dass das Material mit der Zeit von allein altert.“

Wenn das Dach auf dem Westflügel fertig ist, warten noch viele weitere Baustellen im Schloss Jahnishausen. Eine, die jetzt schon drängt, ist das Dach auf dem Ostflügel, der in der Silvesternacht 1969 abbrannte. Danach wurde das gesamte Schlossgebäude aufgegeben. Mitte der 90er-Jahre finanzierte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ein Notdach, das inzwischen jedoch auch wieder kaputt ist. Die Feuchtigkeit, die nun eindringt, bedroht die kleine Schlosskapelle im Erdgeschoss.

Der Raum wurde sehr wahrscheinlich von der katholischen Königsfamilie eingerichtet, die nicht an den evangelischen Gottesdiensten der umliegenden Kirchen teilnehmen wollte – so hat es Peter Griepentrog recherchiert, der sich nicht nur für den Erhalt des Schlosses einsetzt, sondern auch die Geschichte des Ortes erforscht. „Mal sehen, ob uns das Land im kommenden Jahr wieder Fördermittel zur Verfügung stellen kann“, so Griepentrog.

Aus „bauorganisatorischer“ Sicht würde das auf jedem Fall Sinn ergeben: Dann könnte das Baugerüst gleich stehenbleiben, wenn es mit der Fassade weitergeht.

