Schloss Rammenau geht auf Zeitreise Besucher dürfen sich in diesem Jahr auf einen Barock-Abend freuen. Auch kulinarisch hat das Programm einiges zu bieten.

Schluss mit dem Dornröschenschlaf: Im Schloss in Rammenau beginnt das neue Programm. Los geht es mit einem Barock-Abend. © Wolfgang Wittchen

Ruhig ist es auf dem Schlossgelände in Rammenau. Doch das ändert sich bald. Mit einem vielseitigen Programm startet das Barockschloss ins neue Jahr. Die Schlosschefin setzt nicht nur auf Altbewährtes. Gleich drei neue Veranstaltungen hat Ines Eschler ins Leben gerufen.

So findet ab Februar eine Lesereihe statt. Zu Gast ist dann der Autor Stefan Jahnke, der über die alte Adelsfamilie Berka von der Duba geforscht und seine Erkenntnisse in sechs Büchern festgehalten hat. Ebenfalls neu im Kalender ist der „Abend bei Hofe“. An zwei Tagen im Februar können sich Besucher auf Zeitreise begeben. Dabei erfahren sie, wie die Menschen im Barockzeitalter am Hofe gelebt haben und lernen etwas über die Umgangsformen. Zudem gibt es Spezialitäten aus dieser Zeit. Höhepunkt des Jahres soll schließlich das Musikfest „Klangfarben“ im Oktober sein. „Wir arbeiten in diesem Jahr mit der Dresdner Hochschule für Musik zusammen. Es werden also junge Musiker auftreten“, erklärt Eschler. Kulinarisch setzt die Schlosschefin in diesem Jahr auf Vielfalt. So wird es beim Sonntagsbrunch Spezialitäten aus den Metropolen der Welt geben.

55 Paare trauten sich

Ines Eschler hofft, dass die neuen Veranstaltungen wieder mehr Besucher ins Rammenauer Barockschloss locken. Im vergangenen Jahr zählten die Mitarbeiter 42 000 Gäste. Das sind 4 000 Besucher weniger als 2015. Die Schlosschefin macht vor allem das Wetter für den Besucherrückgang verantwortlich. „Bei uns finden viele Veranstaltungen im Freien statt. Da muss man damit rechnen, dass die Besucherzahl schwankt“, sagt Eschler. Konstant geblieben ist hingegen das Interesse bei den Brautpaaren. Im vergangenen Jahr tauschten 55 Paare im Schloss die Ringe.

Auch in diesem Jahr haben sich viele angemeldet. Nur noch wenige Termine sind frei. Mareen Tzschoppe, die für die Hochzeiten zuständig ist, plant gerade den Tag der offenen Tür im April. Dann können Heiratswillige alle Räume anschauen, in denen gefeiert werden kann. „Außerdem sind an diesem Tag zum Beispiel Dekorateure oder auch Vermieter von Oldtimern vor Ort“, sagt Tzschoppe.

Das Barockschloss hat derzeit täglich außer Dienstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ab April können Besucher zwei Stunden länger bleiben. Dann geht auch das Schlossrestaurant wieder in Betrieb.

