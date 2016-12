Schloss noch nicht verkauft Ein Interessent hat die Stadt Pulsnitz informiert, dass er von den Kaufverhandlungen für die Immobilie in Oberlichtenau zurücktritt.

Das Schloss Oberlichtenau steht zum Verkauf. © PR

Das Schloss Oberlichtenau befindet sich in privatem Besitz und steht seit 2014 zum Verkauf. Der schien im Sommer schon fast perfekt zu sein. Nun lässt die Stadt wissen: „Der Käufer, der zuletzt in Verhandlungen stand, hat seine Kaufabsicht aufgegeben und die Stadt darüber informiert.“ Er habe sich für den Einsatz der Stadt bedankt. So gehe man im Rathaus davon aus, „dass es persönliche bzw. in den Verhandlungen liegende Gründe für den Rücktritt gibt“.

Die Stadt hatte per Ratsbeschluss im Sommer mögliche Hindernisse für einen Verkauf ausgeräumt. So hatte sich die Kommune beim Verkauf des Schlosses im Jahr 2008 bestimmte Rechte gesichert. Die waren teilweise nicht mehr relevant. Die Stadt machte aber auch deutlich, dass ihr einige der Vereinbarungen schon noch wichtig sind.

Schlosspark soll weiter öffentlich nutzbar sein

Die Sanierungsvereinbarung erlösche erst, wenn alle Punkte erfüllt sind, hieß es damals. Die Stadt wolle zudem darauf achten, dass noch bestehende Verpflichtungen auch auf einen neuen Eigentümer übergehen. Die öffentliche Nutzung des Schlossparks liegt der Stadt am Herzen. Im Schloss selbst geht es um den prächtigen Barocksaal als Trausaal für das Standesamt. Daneben ist zu beachten, dass die Kommune derzeit auch die Pflege des Parks für den Eigentümer übernimmt. Auch solche Dinge seien mit dem neuen Hausherrn zu regeln. So sei der Barockbau aus dem Jahr 1730 mit seinen 51 000 Quadratmetern Park auch touristisch bedeutsam. Das Schloss ist jetzt seit acht Jahren in privatem Besitz. Beim Entschluss für den Verkauf spielen insbesondere Altersgründe eine Rolle. Wichtig war und ist den Eigentümern, wie sie wiederholt betonten, dass Nachfolger das Schloss in ihrem Sinne und in dem der Oberlichtenauer weiterführen. (SZ/ha)

