Schloss-Kaspereien lassen die Puppen tanzen Am Freitag startet das beliebte Puppenspiel-Festival auf Schloss Klippenstein. Wohl zum letzten Mal mit Kisten schleppen …

Erstmals in Radeberg zeigt das Fundus-Marionetten-Theater Dresden seine Abenteuer der Familie Zipfelchen. Zu erleben bei den Schloss-Kaspereien von Freitag bis Sonntag. © PR

Das Schönste an den Schloss-Kaspereien in Radeberg ist der Weg hinauf zum Schloss. Das jedenfalls sagen die Puppenspieler alljährlich mit einem Augenzwinkern. Denn im Moment heißt dieser Weg hinauf zum Schloss Klippenstein noch: kräftig Kisten schleppen. Die Fürstentreppe vom Schlosshof hinauf zum Eingang zieht sich … Aber vielleicht schon im kommenden Jahr wird den Puppenspielern dieser Scherz verwehrt bleiben; das Schloss soll ja bekanntlich demnächst einen gläsernen Aufzug an der Nordfassade bekommen.

Aber an diesem Wochenende heißt es für die Künstler noch mal: schleppen. Denn die mittlerweile 22. Schloss-Kaspereien – das beliebte Puppenspiel-Festival im schmucken Saal des Schlosses – findet noch einmal ohne Aufzug statt.

Schloss-Kaspereien zurück 1 von 5 weiter Freitag: 10 Uhr „Wolf und sieben Geißlein“ (Blaues Wunder Dresden), 19Uhr „Amphitryon“ (Theaterimkerei, Ostritz) Sonnabend: 15 Uhr „Maus Tütü lässt das Fragen nicht“ (Theatermanufaktur, Dresden), 16 Uhr „Das tapfere Schneiderlein“ (Marco Vollmann) Sonntag: 10 Uhr „Däumelinchen“ (Theaterimkerei), 15 Uhr „Geburtstagsüberraschung bei Familie Zipfelchen“ (fundus, Dresden), 16 Uhr „Rosina und das Salz“ (Madame Rosa, Pulsnitz), 17 Uhr „Mascha und der Bär“ (Theaterimkerei, Ostritz) Eintrittspreise: Kinder drei Euro, Erwachsene fünf Euro. Freitagabend: Erwachsene 15Euro (inkl. Buffett). Vorbestellung: Es werden maximal 60 Prozent der Raumkapazität vorbestellt, der Rest ist an der Theaterkasse erwerbbar. Tickets: Telefon 03528 442600 oder kontakt@schloss-klippenstein.de

Aber die Mühe lohnt sich. Natürlich auch für die Besucher. Denn der Schlossverein hat auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Kurator des Festivals – dem Dresdner Puppenspieler Dr. Olaf Bernstengel – ein Programm aufgelegt, das märchenhaft, witzig und spannend daherkommt. Altbekannte Märchen gehören dabei ebenso dazu wie Neues. Die derzeit sehr beliebte russische Fernseh-Trickfilm-Serie „Mascha und der Bär“ zum Beispiel, kommt hier zu Puppenspiel-Ehren. Und einige Künstler werden dabei auch zum ersten Mal den Weg die Fürstentreppe auf Schloss Klippenstein hinauf nehmen. Wie Madame Rosa aus dem nahen Pulsnitz zum Beispiel. Neuentdeckungen sind also möglich.

Und während die meisten der Stücke für Kinder ab vier Jahren gedacht sind, wird es Freitagabend traditionell wieder das beliebte Puppenspiel für „Große“ geben. Die Theaterimkerei aus Ostritz wird dann Kleists klassisches Werk „Amphitryon“ präsentieren. Wobei auch hier die Unterhaltung natürlich nicht zu kurz kommen wird. Und – auch das ist Tradition – zum Freitagabend-Stück gehört nicht nur Genuss für Ohr, Auge und Hirn, sondern auch für Gaumen und Magen. Unter dem zum Stück passenden Motto „Tafeln wie am Olymp“ wird ab 19 Uhr ein leckerer Imbiss präsentiert, bevor sich dann im Anschluss der Vorhang hebt.

