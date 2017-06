Schloss hebt Industrie-Schatz Wer weiß heute noch, dass Radeberg ein prominenter Standort der Hutproduktion war? Spannende Wiederentdeckungen.

zurück Bild 1 von 2 weiter So wurde in der bekannten Radeberger Hutfabrik Wagawa & Crönert gearbeitet. Leider ist nicht bekannt, aus welchem Jahr diese historische Fotografie stammt. © Schloss Klippenstein So wurde in der bekannten Radeberger Hutfabrik Wagawa & Crönert gearbeitet. Leider ist nicht bekannt, aus welchem Jahr diese historische Fotografie stammt.

Werbeplakat der Radeberger Hutfirma Wagawa & Crönert.

Dass Radeberg neben dem Bier auch auf vielen anderen Gebieten eine namhafte Industriestadt war – und nach wie vor ist –, daran erinnert natürlich auch die Industrie-Dauerausstellung auf Schloss Klippenstein in beeindruckender Weise. Dort können die Besucher nicht nur sehr interaktiv und modern durch die Geschichte, zum Beispiel auch der Glasindustrie „wandeln“, sondern hier werden regelmäßig auch vergessene sprichwörtliche Industrie-Schätze gehoben.

Am 14. Juni zum Beispiel. Dann dreht sich in der beliebten Reihe „Treffpunkt Museum“ alles um die weitgehend vergessene Hutproduktion in Radeberg. Bernd Rieprich von der Arbeitsgemeinschaft Stadtgeschichte wird die Standorte, die Entstehung der Fertigungsstätten und auch das soziale Umfeld von Besitzern und Beschäftigten von zehn Radeberger Hutfabriken an sieben Standorten zwischen 1885 und 1951 vorstellen. Spannende Entdeckungen sind versprochen. (SZ/JF)

Treffpunkt Museum zur Radeberger Hutproduktion: Mittwoch, 14. Juni, 10 Uhr im Schloss. Eintritt: fünf Euro inklusive eines Getränks.

