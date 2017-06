Schloss-Eingangshalle bald fertig Die historischen Bodenfließen sind wieder eingebaut. Nun wird sich der Wand- und Deckenfarbe gewidmet.

Schloss Hirschstein © Alexander Schröter/Archiv

Die Bauarbeiten in der Eingangshalle von Schloss Hirschstein gehen langsam dem Ende entgegen. Bisher habe der geplante Bauablauf reibungslos und ohne große Überraschungen funktioniert, so Bürgermeister Conrad Seifert (CDU). Inzwischen sind die historischen Bodenfließen wieder eingebaut, sodass nunmehr der Schwerpunkt in der Herstellung der Raumfassung, also der Wand- und Deckenfarbe liegt. Außerdem müssen noch die restaurierten Fenster und Türen wieder eingebaut werden. „Allerdings lässt sich bereits jetzt aufgrund des Baufortschrittes und mit Blick auf die bereits fertige untere Rundhalle erahnen, in welchem neuen Glanz die Eingangshalle bald wieder erstrahlen wird“, so Seifert. (SZ)

