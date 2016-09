Schloss-Chefin verlässt Kreistag Katja Altmann ist nach Dresden gezogen und muss ihr Amt deshalb aufgeben. Aber der Bierstadt bleibt sie treu.

Gerhard Lemm (l.) und Landrat Harig verabschieden Katja Altmann aus dem Kreistag. © Landkreis

In den Reihen der gemeinsamen Kreistagsfraktion von SPD und Grünen gibt es ein neues Gesicht: Weil die bisherige Grünen-Kreisrätin – die Leiterin des Radeberger Museums Schloss Klippenstein – Katja Altmann aus dem Gremium ausscheidet, nimmt dort künftig Dr. Peter M. Jahn-Bresan aus Großdöbschütz Platz. Auf der jüngsten Sitzung des Kreistags war er als neues Mitglied durch Landrat Michael Harig (CDU) vereidigt worden.

Die langjährige Kreisrätin Katja Altmann war kürzlich nach Dresden gezogen – deshalb konnte sie nicht weiter dem Kreistag in Bautzen angehören, so will es der Gesetzgeber. Aber der Bierstadt Radeberg bleibt sie auch weiterhin erhalten, und weiterhin als Chefin von Schloss Klippenstein agieren. Und das sehr zur Freude des Chefs der Kreistagsfraktion, der sie bisher angehörte. Denn Radebergs Oberbürgermeister Gerhard Lemm (SPD) steht ja bekanntlich auch der Kreistagsfraktion vor. Und war bisher also quasi Katja Altmanns doppelter Chef … (SZ/sko)

