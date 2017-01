Schloss Burgk richtet ein Klassenzimmer ein Das Freitaler Museum widmet sich der Schulgeschichte – und freut sich über steigende Besucherzahlen.

Rolf Günther, Direktor der Städtischen Sammlungen Freital, sitzt im künftigen historischen Klassenzimmer auf Schloss Burgk mit einem alten Lehr-Rechenschieber in einer mindestens 80 Jahre alten Schulbank. © Egbert Kamprath

Der Rechenschieber ist größer als der Mann, die Aufgabe noch viel größer – nämlich unlösbar. Jedenfalls für Rolf Günther. Der Direktor der Städtischen Sammlungen Freital schaut an dem mathematischen Hilfsmittel hoch und bekennt freimütig: „Ich habe nie verstanden, wie das funktioniert.“ Als Kunsthistoriker, der das Wurzelziehen den Ingenieuren und Zahnärzten überlässt, war er froh, sich nicht mehr damit befassen zu müssen. Nun aber hält der Chef des Schlosses Burgk doch wieder eines der rätselhaften Instrumente in den Händen – aus dienstlichen Gründen.

Der überdimensionale Rechenschieber, der dem Lehrer im Unterricht zur Demonstration der Funktionen diente, ist jetzt ein museales Objekt. Das Modell gehört zur Ausstattung des neuen schulhistorischen Kabinetts, das im Frühjahr neben der Bergbauschauanlage eröffnet wird. In dem vielleicht fünfundzwanzig Quadratmeter großen Raum werden Teile der Sammlung des Schulhistorischen Museums Freital ausgestellt, das sich von 1996 bis Ende 2011 in der ehemaligen Schule in Birkigt befand. Seit der Auflösung des Fördervereins, der das Museum ehrenamtlich betreute, gehören die Objekte der Stadt Freital.

„Für ein ganzes Museum haben wir allerdings keinen Platz“, sagt Günther. Die Einrichtung des Klassenzimmers gelang auch nur, weil für die ohnehin nicht öffentlich zugängliche Gesteinssammlung, die bisher dort aufbewahrt war, ein Fleckchen im Depot gefunden wurde. Voraussichtlich ab Mai können die Besucher nun also im einstigen Kälberstall des Rittergutes Burgk auf bis zu einhundert Jahre alten Schulbänken Platz nehmen, mit Griffeln auf Schiefertafeln kritzeln und in der Vitrine in Alkohol eingelegte Bandwürmer bestaunen. „Oder was auch immer wir so im Fundus finden“, sagt Günther und lacht.

Ab Mai gibt‘s Comics zu sehen

Der Direktor hat auch sonst allen Grund zur Freude. Im vergangenen Jahr zählte Schloss Burgk mit 25 770 Besuchern rund 4 000 Gäste mehr als 2015. Das ist zwar kein Rekord, verdeutlicht aber einmal mehr den seit Jahren anhaltenden Aufwärtstrend. Dazu beigetragen hat etwa die SZ-Schlössertour, die allein zweitausend Besucher brachte. Aber auch das 25. Jubiläum der Kunstsammlungen schlug positiv zu Buche, die übrigens in der aktuellen Ausgabe der Dresdner Zeitschrift „Ostragehege“ eine ausführliche Würdigung auf mehr als zwanzig Seiten erfährt. Einschließlich eines Titelbildes von Otto Dix aus der Freitaler Sammlung und der Grußworte aus der Festveranstaltung von Harald Marx, Hubertus Giebe und Uwe Tellkamp.

In diesem Jahr will Günther mit vier Sonderausstellungen punkten. Zum einen mit den Dresdner Malern Willy Kriegel (1901-1966), von dem Burgk einige Schlüsselwerke besitzt, und Otto Gussmann (1869-1926), der vor allem mit baubezogener Kunst bekannt ist. Nicht nur in der Landeshauptstadt, wo er die Kuppel im Treppenhaus des Rathauses ausmalte, sondern auch in Freital. Er sorgte für die Innengestaltung der Hainsberger Kirche.

Soweit bewegt sich Schloss Burgk auf gewohntem Terrain. Im Mai aber betritt das Museum Neuland und zeigt Comics aus der DDR. Der 2015 verstorbene Dresdner Zeichner Jürgen Günther war der Schöpfer des grünen Affens Otto und des pfiffigen Pinguins Alwin, die ab 1974 fast zwanzig Jahre lang in der Kinderzeitschrift „Frösi“ ihre Abenteuer erlebten. In Freital werden nun die Originale gezeigt. Echt, nur wesentlich älter, sind auch die Exponate in der Weihnachtsausstellung, die sich unter dem Motto „Spielen mit Köpfchen“ Stabilbaukästen und Blechspielzeug widmet.

Veranstaltungen sind gefragt

Die Sonderausstellungen, die in diesem Jahr wegen der Erneuerung des Parketts im Festsaal, der für die Eröffnungen gebraucht wird, erst Mitte März beginnen, werden künftig energiesparend beleuchtet. Falls der Förderantrag bewilligt wird, sagt Günther, sollen die Lampen auf LED umgerüstet werden. „Das spart 85 Prozent der Betriebskosten“, sagt Rolf Günther. Schon nach zehn Jahren würde sich die Investition in Höhe von 30 000 Euro amortisieren.

Es könnte also ein Erfolgsmodell werden wie es die Reihe „Musecco“, nicht nur rechnerisch, längst ist. „Die vier Veranstaltungen waren binnen einer Woche ausverkauft“, freut sich Günther. Höhepunkt dürfte der Abend zu Otto und Alwin werden – mit Stargast Uwe Steimle. Der Kabarettist drückte übrigens auch mal in Freital die Schulbank, in der Berufsschule des Edelstahlwerkes. Ob er sich noch mit dem Rechenschieber auskennt? Im Juni können ihn die Gäste danach befragen.

Schloss Burgk, Di.-Fr. 13-16 Uhr, Sa./So. 10-17 Uhr, Tagesstrecke bis März geschlossen, Tel. 0351 6491562.

