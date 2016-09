Schloss-Bilder im Angebot Der Maler Steffen Gröbner zeigt am Sonntag seine Werke. Die Gemälde stehen zum Verkauf.

Steffen Gröbner bei einer seiner vorherigen Ausstellungen. © Steffen Unger

Steffen Gröbner ist verliebt ins Seifersdorfer Tal. Seit Jahrzehnten kommt der Maler hierher. „Das Seifersdorfer Tal ist für mich eine Stätte der Romantik. Und da ich durch die Romantik zur Malerei gekommen bin, war es eine Liebe auf den ersten Blick, die mich mit diesem Teil des Rödertales verbindet“, sagte Gröbner vor einiger Zeit.

Am Sonntag zeigt er seine Gemälde und Grafiken im Schloss Seifersdorf. Die Schau ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Bilder können gekauft werden. Die Werke zeigen Motive aus Seifersdorf sowie aus der Umgebung. Denn durch seine Liebe zum Tal hat er auch die umliegenden Orte kennengelernt. „Vor allem reizt mich die an vielen Stellen noch vorhandene Ursprünglichkeit, und manchmal stelle ich mir vor, wie viele Leute schon auf den alten Wegen gegangen sind, die ich gerade male“, erzählt der gelernte Porzellanmaler. Seit zehn Jahren ist Gröbner als freischaffender Künstler tätig. Arbeiten von ihm besitzen inzwischen unter anderem die Museen Coswig, Weinböhla, Graal-Müritz, das Museum Haus Hoflößnitz in Radebeul und das Karl-May-Museum Radebeul. (szo)

