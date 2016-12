Schloss als Touristinfo fürs Tal Weesenstein hat, was Dohna und das Müglitztal gern hätten. Nun wird deshalb geprüft, was man gemeinsam machen kann.

Dohna hat keine, Müglitztal hat keine – eine Touristinformation. Trotzdem wollen sie Gäste. Dabei will Schloss Weesenstein die beiden Kommunen nun unterstützen. Schlosschefin Andrea Dietrich hat das den Bürgermeistern beider Orte angeboten.

Ein Grund ist die ganzjährige Öffnung des Schlosses, damit ist es immer Anlaufpunkt im unteren Müglitztal. Das könnten weder Dohna noch Müglitztal leisten, selbst wenn sie wollten. „Uns ist das wichtig, weil wir die Bemühungen, auch in der Nebensaison Gäste in die Region zu holen sowie den Einheimischen entsprechende kulturelle Angebote zu machen, unterstützen wollen“, sagt Andrea Dietrich. Hinzu kommen Mitarbeiter, die sich in der Region bestens auskennen. Von Vorteil sei auch die enge Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Sächsische Schweiz, der eine Arbeitsgruppe „Schlösser und Burgen“ initiiert hat, in der das Schloss natürlich mitmacht. Das Schloss würde die Kommunen auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

Diese Ideen hat Andrea Dietrich jetzt den Bürgermeistern von Dohna und Müglitztal vorgestellt. Nun prüfen die jeweiligen Räte Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Einen Termin für den Start des Projektes mit dem Arbeitstitel Infopoint gibt es noch nicht. Aber es gibt schon Gemeinsamkeiten. So werden die Paare im Schloss von der Dohnaer Standesbeamtin getraut. Und Dohna lädt im Januar zum Neujahrsempfang auf Schloss Weesenstein ein.

zur Startseite