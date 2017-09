Schlössertour ins Rödertal Historisch Interessierte konnten interessante Details erfahren – und noch mehr.

Auch Hobbyhistoriker Dietmar Scope (l.) führte zahlreiche Besucher durch das Seifersdorfer Schloss. Auf diese Weise wird Schloss Seifersdorf erhalten. © Bernd Goldammer

Hermsdorf, Wachau, Seifersdorf und Radeberg, die Schlössertour durchs Rödertal zog am Sonntagnachmittag Hunderte Besucher an. Als die Schlösser gebaut wurden, hätte sich niemand vorstellen können, dass es die Nachfahren kleiner Leute sein werden, die diese Gemäuer am Leben erhalten. Und zwar jedes auf seine Weise. Probleme und Möglichkeiten sind überall anders und kaum zu vergleichen.

Ehrenamtliche wenden hier große Teile ihrer Freizeit dafür auf, diese Bauten zu erhalten. Nicht nur in der Werterhaltung. Auch für die öffentliche Aufmerksamkeit engagieren sich die Ehrenamtler recht erfolgreich. Gestern zeigten sie bei Führungen tiefe Sachkenntnisse. Dahinter steht zeitaufwendige Recherche. Das Glück, hinter neue Fakten gekommen zu sein, ist Kern ihrer Motivation. Sie übernehmen Verantwortung und begeistern andere dafür, erforderliche Arbeiten denkmalschutzgerecht auszuführen. Nur weil es diese Menschen gibt, ist der Denkmalstag ein so guter Tag für all die Rödertal-Orte, in denen sich die Schlösser befinden.

Verkaufen hieß das Zauberwort in den Nachwendezeiten. Oft endeten besagte Projekte ziemlich unglücklich. Einzig sicher blieb die Bereitschaft der Ehrenamtlichen. „Ihnen gebührt heute die Anerkennung des Tages“, betonte Radebergs Oberbürgermeister Gerhard Lemm. Ein Satz, der auch seinen Amtskollegen tief aus dem Herzen spricht. Das Motto der Schlössertour „Gemeinsam Denkmale erhalten“ war darauf zugeschnitten. Hier wurde Bürgerwille und Einsatz gefördert.

Ohne Ehrenamtliche geht vieles nicht

Jetzt ist Schloss Klippenstein ein Besuchermagnet für die Bierstadt. Hier arbeiten angestellte und ehrenamtliche Mitarbeiter prächtig zusammen. So konnten zahlreiche einzigartige Ausstellungen auf die Beine gestellt werden, von denen in Sachsen noch heute gesprochen wird. Unterschiedliche Veranstaltungen sind hier quasi im Wochenrhythmus zu erleben. Dazu gehören auch Erlebnisführungen. Der Verein Schloss Klippenstein unter der Leitung von Eckhard Müller und Steffi Dauphin steht für das alljährlich stattfindende Puppenspiel-Festival. Für Kinder aus nah und fern wird Schloss Klippenstein alljährlich zum Märchenschloss. In Hermsdorf sind die Bedingungen ganz anders. Aber auch hier bleiben Ehrenamtliche dran, um das herrliche Schloss und die dazugehörigen Parkanlagen in Schuss zu halten. Unentgeltlich natürlich. Dazu kommt noch ein reger Veranstaltungsbetrieb im Barocksaal und Schlossführungen. Sonntagnachmittag haben die Mitglieder der Schlossparkgesellschaft um Silke Baldauf und Frank Holata durch den zahlreichen Besuch die Würdigung durch die Besucher erfahren. Im Seifersdorfer Schloss war das genauso. Pünktlich zur 11. Schlössertour wurde hier eine Ausstellung über „Heinrich Graf von Brühl – Ouvertüre der Rosenträume“ eröffnet. Anlässlich des 250. Todestages wurde sie 2013 im Ostdeutschen Rosengarten Forst gezeigt. Auf Schloss Wachau wurde am Freitag ein großartiges Konzert der Liedertour 2017 durchgeführt. Fazit der gestrigen Schlössertour: Es gibt viele Menschen, die ihre Freizeit und viele Ideen in die Schlösser unserer Region investieren. Den Besuchern der Schlössertour konnte der kulturelle Reichtum gezeigt werden. Und viele Gäste sprachen es aus: Ohne die Leistungen der ehrenamtlichen Schlossgeister wäre es schwierig, diese Bauten zu erhalten.

